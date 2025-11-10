Росія готується до повної ізоляції інтернету

Росія створює закриту, контрольовану державну мережу для поширення пропаганди та здійснення тотального нагляду за населенням

Згідно з інформацією Центру протидії дезінформації при РНБО України, російська влада суттєво посилює контроль над інтернет-простором, передає «Главком».

З 1 березня 2026 року федеральний наглядовий орган «Роскомнадзор» отримає розширені повноваження, які дозволять йому блокувати вебсайти та навіть відключати російський сегмент мережі від глобального інтернету.

Головна зміна полягає в тому, що відомство зможе ухвалювати ці рішення без обов'язкового судового рішення. Для блокування буде достатньо простої підстави – «поширення забороненого контенту».

Російська пропаганда намагається пояснити ці нововведення як «технічну» необхідність, виправдовуючи їх нібито захистом від кібератак, шахрайства та спаму.

Однак, як зазначають в ЦПД, ці кроки є очевидним наміром запровадити тотальну цензуру та остаточно ізолювати громадян Росії від доступу до будь-яких джерел інформації, крім державних. Кінцева мета Кремля – створення закритої, повністю контрольованої державою мережі для поширення пропаганди та здійснення тотального нагляду за населенням.

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби».

До слова, Кремль офіційно запускає програму колонізації ТОТ, яка фактично означає легалізацію політики заміщення населення – витіснення місцевих мешканців і заселення «нових росіян».