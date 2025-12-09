Детальний огляд електронних платіжних систем для бізнесу. Рейтинг, тарифи, функціонал популярних сервісів для прийому платежів

Електронні платіжні системи стали фундаментом сучасної онлайн-комерції. Відсутність якісного еквайрингу унеможливлює розвиток інтернет-магазину чи digital-сервісу. Коли йдеться про те, які є платіжні системи на вітчизняному фінтех-ринку, вибір досить широкий, що ставить перед підприємцями питання оптимального рішення для конкретного проєкту.

Критерії вибору платіжної системи для бізнесу

Рішення має ґрунтуватися на реальних бізнес-потребах. Молодому стартапу критична відсутність абонплати та чесні тарифи. Компанії в стадії активного росту потрібна масштабованість системи та якісна технічна допомога. Корпоративному сегменту важлива безперебійність роботи та обробка великих транзакційних потоків.

Важливо оцінити спектр платіжних методів, які забезпечує платформа. Сучасна аудиторія очікує можливості оплати не тільки традиційною карткою, але й через мобільні гаманці чи безконтактні технології. Мультивалютність критична при роботі з закордонними замовниками. Швидкість руху коштів безпосередньо впливає на фінансову гнучкість.

hutko – надійний платіжний сервіс нового покоління

Розглядаючи сучасні платіжні рішення для українського e-commerce, варто виділити систему hutko. Це технологічний продукт, створений з розумінням реальних викликів локального ринку.

Модель ціноутворення побудована на принципах максимальної чесності – фіксована ставка до 1,5% застосовується виключно до успішних платежів. Відсутні будь-які абонентські внески, приховані комісії за активацію чи технічне забезпечення. Така транспарентність дає можливість точного фінансового планування витрат на еквайринг.

Технологічний стек hutko виокремлює її в конкурентному середовищі. Обробка понад 150 світових валют створює фундамент для глобальної експансії. Клієнтська база отримує доступ до всіх популярних інструментів – картки провідних систем, Apple Pay і Google Pay, цифрові гаманці. Додатково можна монетизувати трафік навіть без власного веб-ресурсу, генеруючи платіжні посилання або QR-коди.

Технічне виконання відпрацьовано до найменших деталей. Checkout-форма автоматично адаптується під будь-який девайс та локалізована на 19 мов. Для швидкого запуску є готові інтеграції з провідними CMS та конструкторами, включаючи офіційний плагін для Shopify. Конверсія операцій досягає 98% — це топовий результат в рейтингу платіжних систем. Виведення коштів відбувається наступного дня.

LiqPay – впізнаваний бренд на ринку

Продукт від ПриватБанку знайомий практично всім учасникам ринку. Тарифна сітка стартує від 2,75%, що дорожче багатьох конкурентів. За певні типи операцій передбачені додаткові збори, що ускладнює калькуляцію реальної вартості.

Обробляються платежі Visa і MasterCard, надається власна система електронних розрахунків та можливості банківської розстрочки. Валютна база включає гривню, долар та євро. Основна перевага – глибока інтеграція з банківською екосистемою ПриватБанку, що створює зручність для їхніх клієнтів. Довгий трекрекорд забезпечує стабільність, але з точки зору технологій та економіки є привабливіші альтернативи.

WayForPay – інструмент для можливої експансії

Сервіс WayForPay фокусується на міжнародній складовій бізнесу. Комісійна ставка від 2,5%, конкретні умови залежать від транзакційних обсягів. Робота з більш ніж десятьма валютами з функцією автоматичної конвертації.

Стандартний набір методів оплати доповнюється інструментами для створення кастомних checkout-сторінок. API достатньо функціональний, є модулі аналітики. Для експортно-орієнтованих компаній це робочий варіант, хоча за функціоналом та тарифною політикою hutko часто виявляється оптимальнішим.

EasyPay – швидкий запуск для локального бізнесу

Концепція платформи відображена в її назві – гранична простота експлуатації. Комісія 1,5% є конкурентною, технологічні вимоги мінімізовані, активація займає мало часу.

Ключове обмеження – виключно гривнева робота без міжнародної складової. Функціонал базовий, без розширених опцій. Це прийнятне рішення для локальних проєктів на старті, але для бізнесу, що масштабується, обмеження можуть стати критичними.

RozetkaPay – синергія з маркетплейсами

Фінтех-рішення від Rozetka цікаве своїм зв'язком з великими торговими площадками. Базовий тариф 1,5%, при значних оборотах доступні індивідуальні умови. Підтримуються вітчизняні та міжнародні картки, NFC-платежі, розстрочка.

Унікальність – експрес-оплата в один клік для постійної аудиторії. Конверсія на рівні 98%. Основна діяльність в національній валюті, що обмежує міжнародні можливості відносно hutko.

Portmone – традиційний гравець ринку

Portmone присутній на українському фінтех-ринку більше десятиліття. Комісійні ставки коливаються в діапазоні 2,5-3,5% залежно від бізнес-моделі та обсягів. Робота зі стандартними платіжними інструментами та спеціалізація на обробці комунальних платежів.

Відмінна риса – розгалужена мережа офлайн-терміналів по країні. Для традиційного бізнесу з фізичними точками продажу це може мати значення. Проте для чистого e-commerce функціонал виглядає обмеженим, а тарифи – неконкурентними порівняно з hutko.

NovaPay – логістична інтеграція

NovaPay представляє себе як інноваційне рішення від екосистеми Нової Пошти. Комісійна ставка стартує від 1,9%, плюс є супутні збори за окремі операції. Доступна оплата картками, через мобільний додаток НП, накладений платіж.

Ключова особливість – інтеграція з логістичною інфраструктурою Нової Пошти. Для онлайн-ритейлу, що масово використовує цю доставку, створюється певна операційна зручність. Однак валютні можливості обмежені, міжнародний інструментарій значно слабший за hutko.

Електронні платіжні системи: що можемо підсумувати

Аналізуючи які платіжні системи працюють в Україні, можна зробити висновок, що для більшості українських онлайн-проєктів hutko є оптимальною платіжною системою завдяки балансу низьких тарифів, широких технічних можливостей та високої конверсії. Це вибір, який забезпечує бізнесу зростання без потреби в зміні платіжної інфраструктури та дозволяє ефективно конкурувати як на локальному, так і на міжнародному рівні.