11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята

Що купували в каталогах сто років тому

11 листопада 2024 року, відзначатиметься Всесвітній день шопінгу, який за популярністю не поступається знаменитій «Чорній п'ятниці». Уже 15 років поспіль інтернет-магазини проводять масштабні розпродажі.

«Главком» підготував історію заснування цього свята та розповів про компанію Sears, яка понад століття тому виконувала роль сучасних онлайн-платформ.

Як з'явився Всесвітній день шопінгу

Свято з'явилося у 2009 році у Китаї. Тоді компанія Alibaba Group провела акцію на інтернет-майданчику Taobao Mall, яку назвав «Всесвітній день шопінгу». Присвячені знижки були до Дня холостяка – свята, коли самотні люди можуть порадувати себе покупками.

У 2013 році платформа Alibaba Group встановила новий рекорд онлайн-продажів, заробивши за один день $5,8 млрд. Таким чином, «День шопінгу» перевершив за масштабами «Чорну п'ятницю».

Сто років тому роль сучасних сайтів на зразок Amazon виконували об'ємні поштові каталоги, де покупці могли знайти широкий асортимент товарів – від зброї до мила. На ринку продажів конкурували десятки компаній, але найпотужнішою серед них була американська Sears, Roebuck and Co. (відома як просто Sears).

Історія компанії Sears

Компанія Sears отримала назву на честь своїх засновників – Річарда Сірса і Альви Робака. Їхня спільна справа розпочалася у 1886 році, коли Сірс розмістив оголошення в газеті, шукаючи годинникового майстра. Партнери заснували Sears Watch Company для продажу годинників поштою, і вже через кілька років бізнес став успішним. Згодом у 1893 році підприємство перетворилося на компанію Sears, Roebuck and Co.

Компанія розробляла об'ємні поштові каталоги, що пропонували все – від годинників до зброї. Завдяки доступним цінам і великому асортименту, вони завоювали популярність. Особливо каталоги здобули прихильність серед фермерів у сільській місцевості, де доступ до магазинів був обмеженим. Це зробило Sears лідером дистанційної торгівлі в США.

Каталоги Sears фото: Сhicagology

Завдяки вкладу Джуліуса Розенвальда, який викупив частку Альви Робака, компанія продовжувала зростати. До 1900 року виторг Sears сягнув $10 млн, а ще за п'ять років – $38 млн. У 1906 році компанія вперше провела публічний продаж акцій, залучивши $40 млн. Це дозволило побудувати масштабний комплекс у Чикаго, де щоденно оброблялися тисячі замовлень.

Згодом Sears почала виготовляти власні товари: побутова техніка Kenmore та будівельні інструменти Craftsman. Також компанія пропонувала унікальні продукти, як-от поштові будинки-конструктори, які мали значний попит.

Комплекс Sears у Чикаго, де щоденно оброблялося тисячі замовлень фото: Сhicagology

У 1924 році, під керівництвом генерала Роберта Вуда, компанія відкрила свій перший універмаг, щоб охопити міських жителів. Тоді Sears швидко зросла до 300 магазинів. У 1931 році роздрібні продажі вперше перевищили обсяги поштової торгівлі.

Золота ера Sears тривала до 1980-х років. Символом цього став побудований у 1973 році хмарочос Sears Tower, який був найвищим у світі протягом 25 років. Однак e 1991 році Sears поступилася Walmart званням найбільшої мережі роздрібної торгівлі в США. Компанія припинила випуск каталогів і почала розпродавати активи.

Чиказький хмарочос Sears Tower фото: nbcnews.com

У 2018 році, через невдачі у пристосуванні до нових ринкових умов, компанія оголосила про банкрутство. Хоча Transformco викупила Sears у 2019 році з наміром зберегти мережу, більшість магазинів закрилися до 2021 року. Так завершилася епоха компанії, яка колись була символом американської торгівлі.