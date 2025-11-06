На Київщині п'яний чоловік «припаркувався» у магазині

Прилад «драгер» показав 1,93 проміле

УФастові на вулиці Івана Мазепи стався незвичайний інцидент: пʼяний водій автомобіля Lanos вʼїхав у магазин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

За попередніми даними, 34-річний місцевий житель не впорався з керуванням і здійснив наїзд на металопластикову конструкцію торгової точки.

До місця події одразу прибули працівники групи реагування патрульної поліції. Під час перевірки стану водія на алкоголь, прилад «драгер» показав 1,93 проміле.

Правоохоронці склали на чоловіка адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху (ст. 130, 124 КУпАП). Автомобіль було вилучено і поміщено на майданчик тимчасового тримання. Потерпілих немає.

