На Київщині п'яний чоловік «припаркувався» у магазині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Київщині п'яний чоловік «припаркувався» у магазині
Водій здійснив наїзд на металопластикову конструкцію торгової точки
фото: Нацполіція

Прилад «драгер» показав 1,93 проміле

УФастові на вулиці Івана Мазепи стався незвичайний інцидент: пʼяний водій автомобіля Lanos вʼїхав у магазин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

За попередніми даними, 34-річний місцевий житель не впорався з керуванням і здійснив наїзд на металопластикову конструкцію торгової точки.

До місця події одразу прибули працівники групи реагування патрульної поліції. Під час перевірки стану водія на алкоголь, прилад «драгер» показав 1,93 проміле.

Правоохоронці склали на чоловіка адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху (ст. 130, 124 КУпАП). Автомобіль було вилучено і поміщено на майданчик тимчасового тримання. Потерпілих немає.

До слова, на Вінниччині працівник СТО викрав новий автомобіль та розбив його в ДТП. Сума матеріального збитку становить 1,2 млн грн.

Теги: ДТП Київщина алкогольне сп'яніння магазин

