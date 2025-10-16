В Одесі врятовано унікальний артефакт Римської імперії (фото)

Цінну накладку з написом «VICTOR I UTERE FELIX» вилучили правоохоронці та передадуть до Національного музею історії України





В Одесі правоохоронці разом з археологами запобігли незаконному продажу унікального артефакту Римської імперії, стартова ціна якого на онлайн-аукціоні сягала 40 тисяч гривень. Накладку планують передати до музею для зберігання та подальшого дослідження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

В Одеській обласній прокуратурі заявили, що правоохоронці запобігли незаконній спробі продажу унікального артефакту, який має велике історичне та культурне значення.

Археологи та правоохоронці врятували унікальну римську накладку від продажу фото: Прокуратура України

Максим Левада, завідувач сектору каталогізації та моніторингу Національного музею історії України, розповів, що одесит намагався продати через інтернет-аукціон рідкісну ажурну накладку з написом "VICTOR I UTERE FELIX", що означає «Переможцю, насолоджуйся щастям!». Цей артефакт пов'язаний із воїнською легіонерською культурою ІІ–ІІІ століть пізньої Римської імперії. Лот було виставлено під назвою «Накладка Рим» зі стартовою ціною 40 тисяч гривень.

Унікальний римський артефакт врятували від незаконного продажу в Одесі фото: Прокуратура України

«У ході слідства правоохоронці встановили особу продавця та вилучили артефакт. Наразі призначено комісійну мистецтвознавчу експертизу для підтвердження його автентичності та визначення культурної цінності. Після завершення експертизи накладку буде передано до фондів Національного музею історії України для зберігання та подальшого вивчення» – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що це вже другий випадок успішної співпраці археологів та прокурорів. Раніше вдалося запобігти продажу фібули I–II століть, характерної для германських культур Центральної Європи та пов’язаної з Маркоманськими війнами Римської імперії. Тоді стартова ціна артефакту становила 170 тисяч гривень.

