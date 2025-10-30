Кутовий диван: чому він незамінний і як обрати найкращий

Дизайнери пропонують багатофунціональні та максимально комфортні варіанти

Плануєте оновити вітальню? Нині, коли усі тренди в дизайні скеровані на максимальний комфорт та ергономічність, кутові дивани стають фактично незамінними у вітальні. Кутовий диван – це той предмет меблів, який одночасно може бути і зоною відпочинку, і спальнею для гостей, і місцем для зберігання речей. При цьому він займе мінімум простору у кімнаті.

Оскільки диван завжди є місцем тяжіння у кімнаті, до його вибору варто поставитися ретельно.

Поради щодо вибору кутового дивану

Уважно виміряйте простір, який ви відводите під диван. Не забудьте врахувати простір, який він займатиме у розкладеному вигляді. Є універсальна формула розрахунку довжини спального місця для комфортного відпочину: зріст найвищого члена родини плюс 15 см. Переконайтеся, що кутовий диван не блокуватиме доступ до інших меблів, вікон, не заважатиме відкриванню дверей. Визначтеся, які функції має виконувати диван. Чи важливо для вас, щоб він був розкладним? Можливо, вам бракує місця для зберігання речей – шукайте кутовий диван, який вирішить цю проблему. Беріть до уваги матеріал каркасу. Найоптимальніші варіанти – ціле дерево, скажімо, дуб або бук. Якщо ви плануєте придбати кутовий диван з деревинностружковим (ДСП) каркасом, матеріал має бути ламінованим і безпечним. Віддайте перевагу моделям із якісним наповненням. Воно забезпечить довговічність дивану. Найсучасніші матеріали, які роками даруватимуть комфорт, це латекс і пінополіуретан (ППУ). Латекс, своєю чергою, може бути як натуральним (по суті, це спінений сік каучукового дерева), так і хімічним (на онові синтетичних каучуків). Латекс вважається якісним гіпоаллергенним наповнювачем, однак коштує недешево. Доступніший аналог – високоеластичний ППУ, це вдосконалений варіант поролону. Зверніть увагу на пружинний блок. Він буває двох видів:

Залежний. Це класична технологія, яка використовується десятиліттями: диван поділений на блоки, пружини всередині блоку жорстко з'єднані між собою дротом. Дивани з залежним пружинним блоком не є ортопедичними.

Незалежний. Сучасна, ортопедична технологія: кожна пружина поміщена у спеціальний текстильний мішечок і функціонує незалежно від сусідніх. Недолік такої технології – висока вартість.

Матеріал оббивки має бути довговічним. Тренди щодо кольорів оформлення інтер’єрів змінюються щосезону, тому краще орієнтуйтеся на власний смак. Важливо, щоб обраний вами колір був практичним, а тканина не протиралась. Скажімо, нині найтрендовіші тканини оббивки – це велюр та оксамит. Проте ці матеріали можуть швидко протертися. Зверніть увагу на рогожку і льон: і зносостійко, і екологічно.

Тренди у формі та конструкції

Модульна система

Абсолютний хіт 2025 року! Такий кутовий диван складається з кількох блоків різного розміру, які власник може переставляти на власний розсуд. По суті, один диван – кілька варіантів оформлення простору.

М'які силуети

Жодних гострих кутів – такі дивани мають округлі спинки, обтічні підлокітники, та й загалом нагадують хмаринки. Вони додають кімнаті затишку, створюють лаунж-атмосферу.

Високі ніжки

Дедалі частіше дизайнери повертаються до моделей на ніжках. Візуально ніжки роблять кутовий диван «легшим». До того ж, таке рішення значно спрощує прибирання.

Втім, керуватися слід не так швидкоплинними трендами, як власними вподобаннями та міркуваннями практичності. У такому разі вдало підібраний, зручний і багатофункціональний диван радуватиме багато років.