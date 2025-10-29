Головна Нова енергія Новини
Китай готується до запуску «штучного сонця» у 2027 році: деталі проєкту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Китай готується до запуску «штучного сонця» у 2027 році: деталі проєкту
База експериментального проєкту Burning Plasma Experimental Superconductive Tokamak (BEST)
фото: news.cn

Будівництво термоядерної установки BEST китайці розпочали у травні 2025 року у Хефефеї

Китай планує завершити будівництво свого експериментального термоядерного реактора BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), відомого як «штучне сонце», у 2027 році. Очікується, що цей проєкт може стати першою у світі установкою, яка генеруватиме електроенергію за допомогою термоядерного синтезу. Про це повідомила офіційна представниця МЗС КНР Мао Нін у соціальних мережах, інформує «Главком»

«Завершення будівництва експериментального надпровідного токамака з палаючою плазмою заплановано на 2027 рік», – написала Мао Нін.

  

Будівництво термоядерної установки BEST розпочали у травні 2025 року у Хефефеї, провінція Аньхой на сході Китаю. Монтаж основи BEST – першого ключового компонента основного блоку – завершився 1 жовтня, повідомляло китайське інформагентство Xinhua. 

В основі BEST лежить сосуд Дьюара – ключовий компонент, що функціонує подібно до гігантського високовакуумного термоса. Він ізолює надпровідні магніти, які повинні працювати за температури мінус 269 градусів Цельсія, що дозволяє їм утримувати плазму, нагріту до більш ніж 100 мільйонів градусів.

Китай досягнув успіху в проєкті термоядерного синтезу
Китай досягнув успіху в проєкті термоядерного синтезу

BEST – не перший китайський реактор, який отримав назву «штучне сонце». Раніше так називали токамак EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), який на початку 2025 року встановив світовий рекорд, утримуючи плазму протягом 1066 секунд. Запуск BEST у 2027 році ознаменує важливий крок у гонці за комерційним використанням термоядерної енергії, що потенційно може стати чистим та практично необмеженим джерелом електроенергії.

До слова, Китай постачає Україні комплектуючі для дронів за низькою ціною. Однак Пекін поступово скорочує продаж важливих компонентів Києву та його союзникам. Український експерт закликає ЄС заповнити цю прогалину.

Теги: Китай технології

