Українські школи обирають технології «Навігатора»: вітчизняні планшети та цифрові книги стають основою сучасної освіти

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Українські школи обирають технології «Навігатора»: вітчизняні планшети та цифрові книги стають основою сучасної освіти
Компанія «Навігатор» тісно співпрацює з глобальними технологічними лідерами Intel і Microsoft
Попит на українські освітні гаджети зростає навіть попри складні умови воєнного часу

В Україні продовжується цифрова трансформація освіти, і серед ключових партнерів цього процесу – компанія «Навігатор», яка вже багато років створює техніку, спеціально розроблену для навчальних закладів. Унікальна лінійка пристроїв всіх можливих форм-факторів від класичних системних блоків, ноутбуків, інтерактивних панелей до захищених ПК, планшетів-трансформерів, що витримують екстремальні умови, а також ПК, в складі яких новітні технології, що відповідають за швидку обробку зображень, відео та завдань штучного інтелекту.

Техніка, яку «Навігатор» виробляє під брендом Impression Electronics поєднує надійність, зручність та доступність, включають ключові новітні компоненти, що дозволяють запускати ШІ-функції швидко, конфіденційно і без постійного підключення до Інтернету. Її створено з урахуванням освітніх потреб – тривалого часу автономної роботи, захисту корпусу, зручного керування, а також сумісності з українськими програмними продуктами для навчання. Техніка користується стабільним попитом у школах, університетах і закладах професійної освіти по всій країні.

«Ми проєктуємо пристрої, які допомагають учням навчатися, а вчителям – викладати ефективніше. Освіта майбутнього – це інтерактивність, мобільність і доступ до знань будь-де без обмежень», – зазначають у Навігаторі.

Компанія «Навігатор» тісно співпрацює з глобальними технологічними лідерами Intel і Microsoft, а також з українськими розробниками освітнього ПЗ, зокрема командою «Розумники» (EduGames). Саме завдяки цій співпраці створено рішення, які інтегруються в шкільне середовище: від цифрових підручників, освітніх електронних ресурсів на пк і STEM-кабінетів до систем дистанційного навчання.

У багатьох школах України вже працюють класи, обладнані технікою «Навігатора», де учні можуть створювати 3D-моделі, працювати з даними або реалізовувати власні освітні проєкти. Університети використовують ці пристрої для лабораторних робіт і досліджень, а освітні громади – для програм цифрової грамотності.

На початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили значну частину виробничих потужностей «Навігатора». Проте підприємство вдалось повністю відновити. І вже за 2022-2024 роки Навігатор сплатив податків на суму понад 69,9 млн грн. До прикладу майже таку ж суму отримують в якості зарплатні близько 5 тисяч вчителів. 

Попит на українські освітні гаджети зростає навіть попри складні умови воєнного часу. Це свідчить про високу довіру до вітчизняних розробок та усвідомлення, що якісна освіта потребує сучасного технологічного інструменту.

«Навігатор» підкреслює, що освіта залишається одним із ключових напрямів розвитку компанії. Мета – створювати продукти, які допомагають учням і студентам не лише здобувати знання, а й мислити креативно, розвивати інженерні навички та бути конкурентними у світі нових технологій. 

«Навігатор» – відомий на ринку як один з кращих системних інтеграторів і виробник повного спектра комп’ютерних систем – від офісних ПК до потужних серверів для дата-центрів.

Але шлях до цього статусу починався в часи, коли бізнес був ризикованим, технології – дорогими, а успіх залежав від здатності швидко вчитись і адаптуватись.

