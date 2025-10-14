Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Сталевий фронт» Ахметова передав морпіхам 39-ї бригади нову партію допомоги

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Сталевий фронт» Ахметова передав морпіхам 39-ї бригади нову партію допомоги
Трактор будемо використовувати в підготовці позицій першої лінії та другої лінії оборони, зауважив військовослужбовець на псевдо «Крюгер»
фото: metinvest.media

Крім спецтехніки, морпіхи отримали інтерактивний сенсорний стіл

«Сталевий фронт» Ріната Ахметова продовжує підтримувати українських військових. Нещодавно черговий транш допомоги на майже три мільйони гривень отримала 39 окрема бригада берегової оборони ВМС ЗС України. Зокрема, на запит бійців, компанія «Метінвест» передала універсальний трактор для облаштування позицій та сучасний інтерактивний стіл для оперативного планування.

Ця техніка є життєво необхідною для підрозділу, який від початку повномасштабного вторгнення безжально вибиває окупантів з української землі. Бійці бригади брали участь у найгарячіших боях на Херсонщині та Миколаївщині, а сьогодні продовжують чинити опір ворогу. Облаштування надійних оборонних позицій – один з ключових пріоритетів для збереження життів бійців та ефективного виконання бойових завдань. Фахівці «Метінвесту» провели комплексний технічний огляд трактора та підготували його до роботи поблизу передової.

«Трактор будемо використовувати в підготовці позицій першої лінії та другої лінії оборони. Це важлива складова ведення війни – підготовка, аби ворог не заскочив тебе зненацька, тож ми завжди готуємось. Облаштування власних позицій це такий же важливий аспект підготовки, як і тренування особового складу, тож тут не може бути дрібниць», – зауважує військовослужбовець 39 окремої бригади берегової оборони 30 корпусу морської піхоти ВМС ЗС України на псевдо «Крюгер».

Крім спецтехніки, морпіхи отримали інтерактивний сенсорний стіл, який потрібен для оперативного планування дій підрозділу. Це сучасне рішення дозволить приймати тактичні рішення швидше та ефективніше.

«Такі технології вже не вперше використовуються в Збройних силах України: суміжні підрозділи, з якими ми спілкуємось і разом працюємо, теж використовують такі столи. Це реально дуже крута допомога, яка покращить роботу взагалі підрозділу і підрозділ буде більш оперативно вирішувати проблеми на полі бою. «Метінвест» не вперше підтримує нашу бригаду – і це завжди оперативна допомога саме тим, чого потребує підрозділ. Звичайно це дуже важливо, адже ми об’єднуємо сили для спільної перемоги України. Тільки разом ми сильні», – переконаний «Крюгер».

Нагадаємо, що загальна сума, яку бізнеси Ріната Ахметова спрямували на допомогу військовим і цивільним українцям с початку повномасштабного вторгнення, сягнула 12.8 млрд грн.

Читайте також:

Теги: технології фронт ворог війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чергова спроба Путіна, на свій манер переграти Карибську кризу
Карибська криза 2.0. Яку гру веде Путін
28 вересня, 11:05
Сирський заявив, ключовим елементом тактики ШВ є постійна розвідка
«Штурмовик – це не камікадзе». Сирський пояснив, що таке активна оборона
26 вересня, 13:56
Головнокомандувач ЗСУ про втрати від БпЛА та майбутнє бойових систем
Україні потрібні нові технології протидії дронам – Залужний
24 вересня, 10:24
ЗСУ продовжують утримувати фронт від росіян
Запеклі бої за Куп’янськ та Лиман: ворог планує оточити міста
21 вересня, 15:30
Більшість поляків готові залишитися та захищати країну у разі російської агресії
Стало відомо, скільки поляків готові захищати країну у разі російської агресії
19 вересня, 04:07
Рішення дисциплінарної комісії прокурор Терлецький може оскаржити до суду
Звільнено прокурора-інваліда з Хмельницького, який систематично відмовлявся підтверджувати групу
16 вересня, 19:24
Уночі Сумську громаду атакували ворожі безпілотники
Зеленський повідомив, скільки ракет та дронів запустила РФ по Україні з початку вересня
16 вересня, 09:58
«Мадяр» повідомив, що Starlink «ліг» на всій лінії фронту (оновлено)
«Мадяр» повідомив, що Starlink «ліг» на всій лінії фронту (оновлено)
15 вересня, 08:22
Москва планує військові непередбачені обставини поза межами поточної війни в Україні
ISW: Росія готується до війни з НАТО
12 жовтня, 11:48

Події в Україні

«Сталевий фронт» Ахметова передав морпіхам 39-ї бригади нову партію допомоги
«Сталевий фронт» Ахметова передав морпіхам 39-ї бригади нову партію допомоги
Окупанти вдарили по енергооб'єктах: де обмежено споживання електроенергії
Окупанти вдарили по енергооб'єктах: де обмежено споживання електроенергії
Два румунські катери порушили кордон України (фото)
Два румунські катери порушили кордон України (фото)
РФ атакувала гуманітарну місію на Херсонщині
РФ атакувала гуманітарну місію на Херсонщині
Нічна атака на Україну: Зеленський назвав головну ціль окупантів
Нічна атака на Україну: Зеленський назвав головну ціль окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua