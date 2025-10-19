США та Україна створили безпілотник з дальністю польоту до 1600 км

Безпілотник, подібний до іранських Shahed, здатен нести боєголовки вагою до 40 кг

Компанія Auterion, світовий лідер у розробці програмного забезпечення для оборонних безпілотників, оголосила про успішне завершення програми Artemis, яка включала створення далекобійного безпілотника глибокого удару. Цей безпілотник, який пройшов успішні випробування в Україні, має дальність польоту до 1000 миль і використовує візуальне наведення на ціль, що забезпечує високу точність навіть при порушенні супутникової навігації, пише «Главком».

Програма Artemis, за допомогою якої було розроблено безпілотник, спирається на технології компанії Auterion та є важливим етапом у розвитку автономних систем, що допомагають Україні протистояти російській агресії.

Безпілотник, подібний до іранських Shahed, здатен нести боєголовки вагою до 40 кг і застосовувати термінальне наведення для максимального враження цілі на останньому етапі польоту. Випробування в Україні включали як навігацію з GPS, так і без нього, а також дальні перельоти та точні удари по визначених цілях.

Auterion працює з українськими виробниками для виробництва безпілотників, а також налагодила співпрацю з американськими та європейськими партнерами для масштабування виробництва. Ключовим досягненням є передача знань і технологій, отриманих на полі бою в Україні, американським збройним силам та союзникам, що підвищує національну безпеку та зміцнює оборонні можливості в регіоні.

«Програмно-орієнтована автономія змінює характер стримування. Проєкт Artemis розроблений для масового виробництва і швидкого розгортання, що дозволить нашим партнерам створювати автономні ударні можливості в великих масштабах, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіон», – зазначив генеральний директор Auterion Лоренц Майєр.

Завершення програми дозволяє компанії перейти до фази масштабування виробництва в США та Європі, а також продовжити розробку ударних безпілотників для потреб оборони США та їхніх союзників. Окрім того, система забезпечує відкриту архітектуру, що дозволяє швидко інтегрувати її в широку оборонну екосистему.

Auterion – міжнародна компанія, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення для оборонних безпілотників на базі штучного інтелекту. Компанія забезпечує роботу автономних платформ для урядів і підприємств по всьому світу, надаючи стійкі оборонні рішення в рамках трансатлантичного партнерства. Штаб-квартира Auterion знаходиться в Арлінгтоні, штат Вірджинія, а європейський офіс розташований у Мюнхені, Німеччина.

Як повідомлялось, американсько-німецька компанія Auterion відправить Україні 33 тис. своїх ударних систем зі штучним інтелектом для безпілотників до кінця року.