Головна Світ Політика
search button user button menu button

США та Україна створили безпілотник з дальністю польоту до 1600 км

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
США та Україна створили безпілотник з дальністю польоту до 1600 км
США та Україна створили безпілотник з дальністю польоту до 1600 км
скриншот з відео

Безпілотник, подібний до іранських Shahed, здатен нести боєголовки вагою до 40 кг

Компанія Auterion, світовий лідер у розробці програмного забезпечення для оборонних безпілотників, оголосила про успішне завершення програми Artemis, яка включала створення далекобійного безпілотника глибокого удару. Цей безпілотник, який пройшов успішні випробування в Україні, має дальність польоту до 1000 миль і використовує візуальне наведення на ціль, що забезпечує високу точність навіть при порушенні супутникової навігації, пише «Главком».

Програма Artemis, за допомогою якої було розроблено безпілотник, спирається на технології компанії Auterion та є важливим етапом у розвитку автономних систем, що допомагають Україні протистояти російській агресії.

Безпілотник, подібний до іранських Shahed, здатен нести боєголовки вагою до 40 кг і застосовувати термінальне наведення для максимального враження цілі на останньому етапі польоту. Випробування в Україні включали як навігацію з GPS, так і без нього, а також дальні перельоти та точні удари по визначених цілях.

Auterion працює з українськими виробниками для виробництва безпілотників, а також налагодила співпрацю з американськими та європейськими партнерами для масштабування виробництва. Ключовим досягненням є передача знань і технологій, отриманих на полі бою в Україні, американським збройним силам та союзникам, що підвищує національну безпеку та зміцнює оборонні можливості в регіоні.

«Програмно-орієнтована автономія змінює характер стримування. Проєкт Artemis розроблений для масового виробництва і швидкого розгортання, що дозволить нашим партнерам створювати автономні ударні можливості в великих масштабах, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіон», – зазначив генеральний директор Auterion Лоренц Майєр.

Завершення програми дозволяє компанії перейти до фази масштабування виробництва в США та Європі, а також продовжити розробку ударних безпілотників для потреб оборони США та їхніх союзників. Окрім того, система забезпечує відкриту архітектуру, що дозволяє швидко інтегрувати її в широку оборонну екосистему.

Auterion – міжнародна компанія, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення для оборонних безпілотників на базі штучного інтелекту. Компанія забезпечує роботу автономних платформ для урядів і підприємств по всьому світу, надаючи стійкі оборонні рішення в рамках трансатлантичного партнерства. Штаб-квартира Auterion знаходиться в Арлінгтоні, штат Вірджинія, а європейський офіс розташований у Мюнхені, Німеччина.

Як повідомлялось, американсько-німецька компанія Auterion відправить Україні 33 тис. своїх ударних систем зі штучним інтелектом для безпілотників до кінця року.

Теги: технології безпілотник США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гегсет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обрав «триколорний» аксесуар
Міністр оборони США втрапив у скандал через краватку. Венс став на його захист
Вчора, 22:10
Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський
«Томагавки» для України: міфи й реальність американської підтримки
15 жовтня, 14:58
Чому одні країни підтримують Україну, а інші ні?
Чому одні країни підтримують Україну, а інші ні?
13 жовтня, 15:05
13 жовтня Сибіга заявив, що ще сім держав мають намір стати учасниками ініціативи НАТО PURL
Сибіга розповів, скільки країн приєднаються до закупівлі зброї США для України
13 жовтня, 13:06
У серпні команда артиста зверталася до адміністрації Трампа з проханням про помилування
Репер P. Diddy просив Трампа про помилування
7 жовтня, 09:28
США розглядають можливість випуску монети Трампа номіналом 1 долар до 250-річчя незалежності
У США з'явиться монета з зображенням Трампа (фото)
4 жовтня, 01:46
Рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи тривають
Атака на Київ: Кличко розповів про кількість жертв та постраждалих
28 вересня, 11:57
Аеропорт «Ольборг» у Данії
Аеропорт в Данії знову закрили через дрони
26 вересня, 02:26
За словами чиновника, подібні провокації становлять загрозу для Данії
«Гібридна атака». Міністр оборони Данії прокоментував провокації з дронами
25 вересня, 12:31

Політика

ЄС різко засудив зустріч Трампа з Путіним у Будапешті
ЄС різко засудив зустріч Трампа з Путіним у Будапешті
США та Україна створили безпілотник з дальністю польоту до 1600 км
США та Україна створили безпілотник з дальністю польоту до 1600 км
Американський історик назвав протести проти Трампа найбільшими в історії США
Американський історик назвав протести проти Трампа найбільшими в історії США
Премʼєр Польщі висловився про зустріч Зеленського з Трампом
Премʼєр Польщі висловився про зустріч Зеленського з Трампом
Путін озвучив ультиматум щодо окупованих територій у розмові з Трампом  – WP
Путін озвучив ультиматум щодо окупованих територій у розмові з Трампом  – WP
Трамп похвалився знищенням субмарини з наркотиками
Трамп похвалився знищенням субмарини з наркотиками

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua