Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Долю війни в Україні можуть вирішити наземні роботи – Forbes

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Долю війни в Україні можуть вирішити наземні роботи – Forbes
Наземні роботизовані комплекси залишаються відносно примітивними порівняно зі швидким розвитком технології БпЛА
фото з відкритих джерел

В умовах, коли використовувати людей на фронті усе важче, єдиним виходом із ситуації стають роботи

Безпілотні літальні апарати домінують в небі на фронті російсько-української війни. А в їх тіні усе більш масовим стає використання наземних роботизованих комплексів обома сторонами. Як інформує «Главком», про це пише Forbes.

Автор публікації зазначає, що внаслідок активного застосування БпЛА, на фронті утворилася так звана кілл-зона, що може сягати 25 км вглиб від лінії зіткнення. У таких умовах логістичні задачі доводиться доручати безекіпажним транспортним засобам заради зменшення втрат особового складу під час доставки усього необхідного на передову.

Справа у тому, що тими ж FPV-дронами важко вибивати солдатів з населених пунктів, які вони контролюють. Але дрони добре себе показують в атаках на транспорт, що постачає набої та провіант цим гарнізонам. Фактично обидві сторони намагаються брати підконтрольні ворогу села і міста у дронову облогу. І саме для того, аби прорвати таку облогу, доводиться використовувати наземні роботизовані комплекси.

У Мережі з’являється усе більше відео того, як безпілотні наземні транспортні засоби доставляють провізію на передову – як російським, так і українським солдатам. І хоча наземні роботи так само вразливі для ударів БпЛА, як і звичайні пікапи, їх втрата обходиться без загибелі водіїв.

Наземні роботи є значно меншими за звичайні автомобілі, тож можуть брати на борт відносно небагато вантажу. Але натомість вони є менш помітними, і часто пристосовані для пересування поза дорогами, де важко проїхати автомобілем. Наприклад, в лісі.

Наземні роботизовані комплекси також частково вирішують проблему медичної евакуації поранених, що стала вкрай ускладненою через постійні загрози з неба. Не маючи змоги евакуювати пораненого автомобільною чи броньованою технікою, його можна покласти на спеціально пристосований для цього наземний комплекс і непомітно вивезти в тил.

Як зазначає автор публікації, досвід у створенні БпЛА дав українським компаніям можливість розробити власні моделі наземних безпілотників. Тепер ЗСУ мають широкий арсенал таких роботів, пристосованих під різні задачі – не лише логістики, але також розмінування, розвідки та навіть безпосередньої вогневої підтримки військ.

Вітчизняні системи доповнюються тими, що надаються західними союзниками в межах пакетів військової допомоги.

Росія також намагається переймати український досвід з наземними дронами. Росіяни створили низку власних експериментальних систем, що перебувають на різних стадіях розробки, тестування чи навіть виробництва.

Разом із тим, як пише Forbes, наземні роботизовані комплекси залишаються відносно примітивними порівняно зі швидким розвитком технології БпЛА.

«Прагнення до розробки нових безпілотних наземних транспортних засобів відображає ширший зсув до роботизованого бою, де машини відіграють дедалі більше ролей, які колись були зарезервовані для людей. Хоча нинішні системи залишаються обмеженими, їхня швидка еволюція вказує на майбутнє поле бою з інтегрованою мережею повітряних, наземних та морських дронів. Як для України, так і для Росії перевага в наземних безпілотниках надасть їм перевагу на сучасному полі бою, впливаючи на майбутню траєкторію війни», – резюмує Forbes.

Нагадаємо, Міністерство оборони України продовжує посилювати Збройні сили сучасними технологіями вітчизняного виробництва. У липні 2025 року до експлуатації було допущено 8 нових наземних роботизованих комплексів (НРК), усі вони виготовлені в Україні.

Також 7 липня розпочала роботу DOT-Chain Defence – нова цифрова система, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для Сил оборони. Це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту. 

 

 

Читайте також:

Теги: машини технології розмінування транспорт озброєння Forbes фронт ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 10 жовтня
Лінія фронту станом на 10 жовтня 2025. Зведення Генштабу
10 жовтня, 22:09
Головна стратегія України на фронті зараз полягає в уникненні прямих зіткнень, щоб мінімізувати втрати
The Atlantic: Україна має шанс змінити хід війни
8 жовтня, 03:12
Ситуація на фронті 5 жовтня
Лінія фронту станом на 5 жовтня 2025. Зведення Генштабу
5 жовтня, 22:24
Артистка доєдналась до важливої ініціативи
Зірка Євробачення доєдналась до гуманітарного розмінування України
3 жовтня, 11:01
Направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
Направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
22 вересня, 15:47
Києву треба готуватись ловити FPV-дрони, вважає Фірсов
Київ має готуватися до атак великими FPV-дронами – заступник командира полку безпілотних систем
20 вересня, 15:26
Зеленський зазначив, що українські військові знищують російські сили
Президент повідомив, що Сили оборони здійснюють контрнаступальні дії на Донеччині
19 вересня, 19:44
Ситуація на фронті 17 вересня
Лінія фронту станом на 17 вересня 2025. Зведення Генштабу
17 вересня, 22:55
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року
15 вересня, 08:20

Події в Україні

Розвідник назвав імовірну дату початку Третьої світової війни
Розвідник назвав імовірну дату початку Третьої світової війни
На Прикарпатті правоохоронці зупинили потяг, пасажирів евакуювали
На Прикарпатті правоохоронці зупинили потяг, пасажирів евакуювали
Долю війни в Україні можуть вирішити наземні роботи – Forbes
Долю війни в Україні можуть вирішити наземні роботи – Forbes
Зеленський розповів про контрнаступ біля Оріхова
Зеленський розповів про контрнаступ біля Оріхова
Через місяць після обміну окупант знову опинився в українському полоні
Через місяць після обміну окупант знову опинився в українському полоні
Екснардеп, який воює, розповів про катастрофічну ситуацію із СЗЧ
Екснардеп, який воює, розповів про катастрофічну ситуацію із СЗЧ

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Сьогодні, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua