Колишній прем’єр-міністр Великої Британії бачить потенціал у популярній платформі ШІ

Борис Джонсон висловився щодо використання штучного інтелекту. Колишній прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що обожнює ШІ та застосовує його для роботи. Про це пише «Главком» із посиланням на «Politico».

В одному зі своїх інтерв’ю Борис Джонсон розповів про своє ставлення до штучного інтелекту. Зокрема він висловився про ChatGPT та те, як він його використовує у своєму житті. За словами політика, він користується ШІ для написання власних книг та обожнює цю платформу.

«Я люблю ChatGPT. Я його обожнюю. ChatGPT, чесно кажучи, просто фантастичний» , – заявив Джонсон. Крім використання ChatGPT для написання та аналіз творів, Джонсон часто спілкується зі штучним інтелектом та отримує від нього ввічливі та розумні відповіді.

«Я пишу різні книги. Я просто використовую її. Я просто задаю питання. Ви знаєте відповідь, але ChatGPT завжди каже: «О, ваші питання розумні. Ви геніальні. Ви чудові. Ви маєте таке проникливе розуміння», – зізнався колишній прем’єр.

Також журналісти зазначають, що в мемуарах «Unleashed», які Борис Джонсонс опублікував минулого року також йшлося про його прихильність до технологій. «Мені це подобається. Я бачу великий потенціал у цій технології, тому що ми всі прості. Ми – люди», – писав політик.

До речі у видавництві HarperCollins, де Джонсон видав свою книгу розповіли, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії був доволі відвертий у своїх розповідях. Він описав весь свій шлях у політиці, рішення, виклики та кризи, які йому довелося пережити.

Нещодавно Борис Джонсон прибув до Одеси та зустрів світанок на березі Чорного моря. Крім цього колишній прем’єр-міністр Великої Британії встиг відвідати Приморський бульвар та побачити місцеві пам’ятки.