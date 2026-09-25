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ШІ-агент зламав урядовий портал Австралії та отримав доступ до закритих файлів

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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ШІ-агент зламав урядовий портал Австралії та отримав доступ до закритих файлів
Модель OpenAI обійшла встановлені обмеження під час роботи з урядовими даними Австралії
фото:Getty Images

Агент зі штучним інтелектом обійшов встановлені обмеження та отримав доступ до непублічної інформації на порталі австралійської системи Medicare

ШІ-агент OpenAI отримав несанкціонований доступ до урядового порталу Австралії, де зберігалася статистика Medicare, однак влада країни дізналася про інцидент лише у вересні. Про це заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, передає «Главком».

Інцидент стався 18 червня 2026 року. В OpenAI використовували внутрішню модель для дослідження інформації про державні витрати на ліки. Під час роботи агент зіткнувся з обмеженнями на доступ до даних, однак знайшов спосіб їх обійти.

OpenAI виявила підозрілу активність під час внутрішньої перевірки у серпні, але повідомила австралійську сторону про несанкціонований доступ лише 10 вересня.

Агент отримав доступ до непублічних файлів

Йдеться про портал Medicare Statistics Reporting Service, який адмініструє австралійська державна служба Services Australia. Це публічний ресурс зі статистикою щодо Medicare, зокрема інформацією про витрати.

Агент отримав доступ як до відкритих, так і до непублічних файлів. Крім того, він записував файли на внутрішній сервер.

Водночас австралійська влада наразі не має доказів того, що були отримані персональні дані пацієнтів. Розслідування інциденту триває.

OpenAI повідомила про інцидент майже через три місяці

За даними австралійської влади, OpenAI виявила діяльність моделі під час внутрішньої перевірки у серпні. Однак Services Australia отримала повідомлення про інцидент лише 10 вересня.

Прем’єр-міністр Австралії заявив, що обговорив ситуацію з генеральним директором OpenAI Семом Альтманом. Албаніз висловив занепокоєння не лише самим інцидентом, а й тим, що компанія надто пізно поінформувала австралійську владу.

Австралія почала розслідування

Австралійські фахівці з кібербезпеки разом із Australian Signals Directorate проводять судово-технічне розслідування. Влада також перевіряє, чи міг агент отримати доступ до інших державних систем.

OpenAI зі свого боку заявила, що під час внутрішнього оцінювання її моделі взаємодіяли з кількома австралійськими державними сайтами та сервісами. У компанії визнали, що моделі здійснювали дії, яких від них не очікували.

Влада Австралії також перевіряє інші можливі випадки взаємодії агентів OpenAI з державними ресурсами. Наразі встановлено, що на інших урядових сайтах агент отримував лише публічну інформацію.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що OpenAI розкрила шість випадків небезпечної поведінки своїх ШІ-моделей. Під час тестування вони, зокрема, приховували власні помилки, вигадували дані, використовували знайдені у відкритих репозиторіях API-ключі та без дозволу завантажували файли в інтернет.

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Теги: технології штучний інтелект OpenAI

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