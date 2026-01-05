Головна Гроші Економіка
Польща стала найбільшим постачальником коксу в Україну у минулому році

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
У 2013–2024 роках видобуток коксівного вугілля в Україні скоротився на 74%
фото: depositphotos.com

У минулому році понад 90% необхідного коксу Україна імпортувала з Польщі

Металургійні підприємства України у січні-листопаді 2025 року збільшили імпорт коксу та напівкоксу на 3,2% у річному вимірі – до 642,8 тис. тонн. Майже весь імпорт коксу та напівкоксу за цей час забезпечила Польща: частка її продукції досягла 94%. Про це свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби. 

З Польщі за минулий рік Україна імпортувала 602,01 тис. тонн коксу. Крім того, за цей період Україна імпортувала 27,67 тис. тонн коксу з Індонезії та 13,06 тис. тонн – із Чехії.

У GMK Center зазначають: у 2013–2024 роках видобуток коксівного вугілля в Україні скоротився на 74%, а виробництво коксу – майже на 85%. Так сталося через те, що велика частина шахт і коксохімічних підприємств залишилася на неконтрольованих територіях – 64% від загальної кількості.  

За оцінками аналітиків, для підтримки поточного рівня виробництва – до 6,5 млн тонн сталі конвертерним і мартенівським способом та 1,3 млн тонн товарного чавуну, – Україні необхідно близько 3,2 млн тонн коксу на рік.

Як відомо, у січні 2025 року компанія «Метінвест» Ріната Ахметова призупинила роботу Покровської вугільної групи – у зв'язку зі зміною ситуації на лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації. Компанія сприяла евакуації працівників Покровської вугільної групи та їхніх сімей: їм надали можливість пройти оплачуване перенавчання та працевлаштуватися на активи «Метінвесту» в Запоріжжі, Кам’янському та Кривому Розі.

Теги: Польща вугілля імпорт Україна

