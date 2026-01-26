Головна Світ Економіка
Росіяни підсіли на фальшивий «Оземпік»: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
фото з відкритих джерел

Ринок російських аналогів «Оземпіка» показав рекордне зростання

У Росії за підсумками 2025 року роздрібні продажі російських аналогів препарату «Оземпік» зросли майже втричі порівняно з 2024 роком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію ТАСС.

Згідно з даними, у 2024 році в роздрібній торгівлі було реалізовано 1,7 млн упаковок російських аналогів «Оземпіка» на суму 9,2 млрд рублів. Водночас у 2025 році обсяг продажів зріс до 6,1 млн упаковок, а загальна виручка – до 35,2 млрд рублів.

З січня по грудень минулого року щомісячні продажі зросли майже в три рази – до 810 тис. упаковок. Станом на початок 2026 року в системі «Честный знак» зареєстровано 17 торгових найменувань подібних препаратів. «Оземпік» кілька років тому став популярним серед зірок шоу-бізнесу за кордоном як засіб для зниження ваги. Препарат знижує рівень глюкози в крові, стимулює вироблення інсуліну та сприяє схудненню завдяки контролю апетиту.

Російські аналоги препарату активно просуваються на внутрішньому ринку після обмеження доступу до оригінальних західних ліків через санкції.

На тлі зростання продажів фармацевтичної продукції економіка Росії загалом продовжує зазнавати тиску через витрати на війну. За даними Центру протидії дезінформації, російська економіка готується до масштабної хвилі банкрутств у секторі малого та середнього бізнесу.

Фінансові аналітики прогнозують, що через посилення податкового тиску та бюджетну кризу до 30% приватних компаній у РФ можуть припинити діяльність. Кремль намагається компенсувати дефіцит бюджету за рахунок підприємців, однак експерти попереджають, що це може призвести до втрати цілих галузей і подальшого падіння податкових надходжень.

Читайте також:

