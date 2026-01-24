Китай придумав, як зіграти на розколі між США та Європою – Bild

Китай запевняє Європу, що він партнер, а не суперник

Незалежні експерти вважають, що Європі слід відкритися для співпраці з Китаєм

На тлі явного погіршення американо-європейських відносин Китай поспішає скористатися можливістю і запропонувати Європі співпрацю. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Видання відзначає очевидну різницю в тональності виступів офіційних осіб США і Китаю під час економічного форуму в Давосі, що відбувся цього тижня. У той час як Трамп «люто критикував» економічну, енергетичну та міграційну політику Європи, а також погрожував союзникам новими митними зборами, віце-прем'єр Китаю Хе Ліфен виступив з пропозицією партнерства.

«Пані та панове, друзі! Китай – це партнер, а не суперник! Його економіка реформувалася і відкрилася: ми вітаємо компанії з усього світу, які бажають з

Економіст Гарвардського університету професор Кеннет Рогофф у коментарі Bild висловив думку, що Європі і справді слід піти на економічне зближення з Китаєм, який є лідером «у багатьох ключових галузях, які в майбутньому відіграватимуть неймовірно велику роль». У цьому контексті він згадав, зокрема, виробництво акумуляторів і робототехніку.

Із ним згодна економічний експерт з Технічного університету Нюрнберга Вероніка Грімм. Вона вказує на можливості співпраці з Китаєм у галузі оборони, інфраструктури, енергетики та охорони здоров'я. Однак вона закликає не змінювати залежність від США на залежність від Китаю.

«Європа повинна працювати по всьому світу і амбітно просувати подальші торговельні угоди та форми співпраці», – вважає Грімм.

Раніше Китай виступив із різкою критикою на адресу Сполучених Штатів, заперечуючи твердження Вашингтона про нібито наявну загрозу з боку КНР для Гренландії. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь під час брифінгу в Пекіні закликав американську сторону припинити маніпуляції терміном «китайська загроза» задля досягнення власних егоїстичних цілей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову заявив про намір придбати Гренландію, попередивши, що в іншому випадку острів може потрапити під вплив Росії або Китаю.

Як пише CNN, повернення Дональда Трампа до Білого дому поставило Європу перед екзистенційним викликом. Намір Вашингтона анексувати Гренландію – автономну територію Данії – створив безпрецедентний парадокс: Альянс, заснований на захисті від зовнішніх ворогів, опинився на межі міжусобного конфлікту.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова.