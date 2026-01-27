Головна Світ Економіка
Британія зафіксувала рекордну «дуже глибоку бідність» за три десятиліття

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Бідність у Британії перестала бути винятком
Бідність у Британії перестала бути винятком
Майже 7 млн людей живуть менш ніж на 40% від середнього доходу

У Великій Британії майже 7 мільйонів людей перебувають у стані «дуже глибокої бідності», що є найвищим показником за останні три десятиліття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Фонду Джозефа Раунтрі (Joseph Rowntree Foundation), який досліджує проблему бідності у Великій Британії.

У звіті зазначається, що «дуже глибока бідність» означає домогосподарства, дохід яких після вирахування витрат на житло становить менше ніж 40% від середнього рівня доходів у країні. Для подружжя з двома малими дітьми цей поріг становить близько 16 400 фунтів стерлінгів на рік.

Згідно з оцінками JRF, наразі приблизно 6,8 млн людей у Британії живуть у таких умовах. Водночас загальний рівень бідності в країні дещо знизився: з 24% у 1994/95 фінансовому році до 21% у 2023/24 році. Однак частка людей у «дуже глибокій бідності» зросла з 8% до 10% і тепер становить майже половину всіх бідних.

Окремо у звіті зазначається, що зростає дитяча бідність. Наразі близько 4,5 млн дітей живуть у бідності, і цей показник зростає третій рік поспіль.

Аналітики пов’язують погіршення ситуації, зокрема, з рішенням міністерки фінансів Рейчел Рівз, ухваленим у листопаді, скасувати з квітня обмеження на виплату соціальної допомоги лише на двох дітей. За оцінками уряду, ця ініціатива, спрямована на зниження дитячої бідності через збільшення виплат сім’ям, коштуватиме бюджету близько 3,1 млрд фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що Британське Управління з питань застосування фінансових санкцій (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) оштрафувало Bank of Scotland на 160 тис. фунтів стерлінгів за порушення режиму фінансових санкцій проти Росії.

Як повідомив британський фінансовий регулятор, у лютому 2023 року банк обробив 24 фінансові транзакції на загальну суму близько 77 тис. фунтів стерлінгів. Платежі були зараховані на особистий рахунок особи, яка на той момент перебувала під санкціями Великої Британії.

