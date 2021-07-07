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    Економіка та фінанси

    НКРЕКП передає формування цін на паливо місцевим владам

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    НКРЕКП обіцяє допомагати місцевим владам і консультувати їх - НКРЕКП передає формування цін на паливо місцевим владам
    НКРЕКП обіцяє допомагати місцевим владам і консультувати їх

    Тарифи на опалення будуть встановлювати на місцях

    Місцеві органи влади формуватимуть ціна на опалення і затверджувати плани розвитку виробників і постачальників теплової енергії. Таке рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

    Про це стало відомо із рішення, оприлюдненого на сайті комісії.

    Місцевій владі передають державне регулювання 28 суб'єктів господарювання, які виробляють, транспортують і постачають теплову енергію. Водночас голова комісії Валерій Тарасюк каже, що регулятор надаватиме допомогу місцевим органам влади з питань державного регулювання цих підприємств.

    Нагадаємо, раніше перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко заявляв, що керівник НКРЕКП Валерій Тарасюк особисто дав незаконну вказівку державним генеруючим компаніям подавати максимальні цінові заявки с 16:00 до 24:00, щоб ціна електроенергії на РДН піднялася вище 1 грн/кВт година.

    А народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що трейдери-спекулянти на ринку електричної енергії, пов’язані з керівництвом НКРЕКП, за останні 2 дні завдали державі збитків на суму 300 млн грн.

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    Теги: НКРЕКП тарифи опалення ДТЕК
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    НКРЕКП передає формування цін на паливо місцевим владам