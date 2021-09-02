Не можна підвищувати податковий тиск на металургію, коли світові ціни на продукцію падають, – експерт

«Ідея взяти і покласти на підприємства ГМК збільшення витрат залізниці – точно невдала», – вважає Кушнірук

В умовах падіння світових цін на метал та руду неприпустимо підвищувати податковий тиск на підприємства ГМК, влада має підтримати експортерів та стимулювати зростання внутрішнього попиту на їх продукцію. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук.

Економіст нагадав, що період високих цін на сировину на світових ринках, зокрема на залізну руду, вже закінчився і сьогодні відбувається зниження попиту і зменшення цін на цю продукцію, що негативно позначиться на результатах діяльності експортерів. Тож наміри української влади за таких умов збільшити податковий тиск на них, на думку економіста, є неприпустимими.

«Для того, щоб самі наші видобувники залізної руди і металургійні комбінати не впали в піке, необхідно усвідомлювати, що не може бути нарощення податкового тиску на них», – сказав Кушнірук.

Він також вважає, що дії влади мають бути більш адекватними і з точки зору впливу на збільшення витрат, які змушені нести експортери, зокрема транспортних. Так, на його думку, є неприйнятним підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення.

«Ідея взяти і покласти на них (підприємства ГМК – ред.) збільшення витрат залізниці – це точно невдала ідея, особливо в цей момент», – вважає Кушнірук.

Експерт наголосив: за умов падіння попиту на сировину на світових ринках, держава має підтримати експортерів і стимулювати зростання внутрішнього попиту на їх продукцію, зокрема в галузі дорожнього будівництва.

«Щоб збільшити попит на внутрішньому ринку на металургійну продукцію, потрібно займатися тим, щоб максимально локалізувати використання всіх ресурсів в межах країни на будівництво доріг», – зазначив Кушнірук.

Раніше повідомлялося, що 19 серпня ціни на руду на товарних біржах впали до $ 134,05/т., що є найнижчим показником з весни 2021 року.

Президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков прогнозує, що найближчим часом ціни на руду можуть впасти нижче 100 доларів /тонна, тому владі слід підтримати вітчизняних металургів, а не посилювати податковий тиск на них.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який передбачає підвищення ренти на видобуток залізної руди.