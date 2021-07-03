НКРЕКП захищає надприбутки наближених до себе трейдерів – нардеп

У кінці травня Міненерго офіційно просило НКРЕКП припинити махінації, однак комісія відмовилася це робити

Через махінації трейдерів, яких учасники ринку пов'язують з керівництвом НКРЕКП, оптові ціни на електроенергію впали до рівня в 2-3 рази нижче собівартості АЕС

Тарифна комісія НКРЕКУ намагається зберегти надприбутки близьких до неї трейдерів при перепродажу електроенергії державних АЕС. Про це заявив перший заявив перший заступник глави комітету ВР Олексій Кучеренко.

«Це ж скільки улюбленець НКРЕКП Притика вчора не зміг заробити на «Енергоатомі», що під вечір знадобилась отака глибока «стурбованість» Національного регулятора НКРЕКП?», – прокоментував Кучеренко заяву НКРЕКП.

Нардеп наголосив, що коли в травні ціни на РДН падали до 40 коп/кВт•год, але трейдери-спекулянти почували себе добре, НКРЕКП не помічав махінацій.

«Вчора, коли трейдери не змогли заробити на держкомпаніях, – то треба випускати екстрену заяву НКРЕКП і назначати винних. Сподіваюсь хоч сьогодні в Офісі президента нарешті зрозуміють, кому насправді служить призначений ним нелегітимний НКРЕКП», – наголосив Кучеренко.

Нагадаємо, через махінації трейдерів, яких учасники ринку пов'язують з керівництвом НКРЕКП, оптові ціни на електроенергію впали до рівня в 2-3 рази нижче собівартості АЕС.

В кінці травня Міненерго офіційно просило НКРЕКП припинити махінації, однак комісія відмовилася це робити, звинувативши керівництво державного «Енергоатому» в неефективності та непрофесіоналізмі.

На засіданні РНБО в червні керівник НКРЕКП Валерій Тарасюк і глава комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус заявили про недопустимість обмеження прав трейдерів.