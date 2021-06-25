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    Школярам в Румунії виплачуватимуть по 50 євро на місяць

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    фото: Fine Art America

    243 румунських лея дорівнюють 49,35 євро

    Уряд Румунії 24 червня 2021 року ухвалив законопроєкт, присвячений збільшенню допомоги для дітей з румунським громадянством. Про це повідомили в міністерстві праці та соціального захисту країни.

    За даними відомства, в січні 2022 року допомогу для дітей з обмеженими можливостями збільшать з 427 до 486 румунських леїв (2120 леїв) для дітей до трьох років та з 427 до 486 румунських леїв (2120 леїв) для дітей від трьох до 18 років.

    Також збільшать виплати з 214 до 243 румунських леїв (1060 леїв) для дітей до 18 років, які ходять в школу або коледж.

    За поточним курсом обміну валют, 243 румунських лея дорівнюють 49,35 євро.

    Перед цим на «Главкомі» вийшло інтерв'ю з румунським політологом Юліаном Кіфу.

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    Теги: соцвиплати діти Румунія школярі
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    Школярам в Румунії виплачуватимуть по 50 євро на місяць