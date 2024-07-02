Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

По $4 тис. із квартири на електрику: експерт Павлюк пояснив свою скандальну заяву

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
По $4 тис. із квартири на електрику: експерт Павлюк пояснив свою скандальну заяву
Павлюк пояснив, що в Україні десятиліттями діяв тариф, який недостатньо покривав вартість електроенергії
фото з відкритих джерел

«Ми як суспільство, замість того, щоб прибутки від АЕС вкласти в розумні мережі і енергоефективність – тупо їх проїдали роками»

Виконавчий директор «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк зробив заяву, що українцям потрібно придбати енергообладнання на $3-4 тис. Після скандалу у соцмережі він дав роз'яснення у соцмережі. 

Він пояснив, що в Україні десятиліттями діяв тариф, який недостатньо покривав вартість електроенергії. За його словами, українці не готувалися до такого розвитку подій, а кошти витрачалися на різні потреби, окрім енергообладнання. 

«Ні звичайно, вина споживачів тут мізерна. Споживачі оплачували стільки, скільки їм виставляли пупи. Але споживачів вибирали тих, хто забезпечував ілюзію «дешевих тарифів». Це не звинувачення, це просто констатація факту. Я не оцінюю «хто винен», я констатую «що робити» – і це може не подобатися. Мені теж не подобається перспектива витратити гроші на власний комплект, якого я не планував – але це мене теж стосується і це теж і моє світле майбутнє. Ми як суспільство замість того, щоб прибутки від АЕС вкласти в розумні мережі і енергоефективність – тупо їх проїдали роками», – заявив Святослав Павлюк.

Раніше в в етері програми «Говорить великий Львів» Святослав Павлюк заявив, що українці мають закупити в кожну квартиру обладнання на $3-4 тис, яке дозволить мати безперебійне світло та електроенергію у домівках. 

«Те, що ви не доплачували за електроенергію усі минулі роки, а не доплачували десятиліттями, вважайте, що ви складали гроші в банку, а тепер вам потрібно залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що грошей немає, але ви їх проїли», – наголосив Павлюк.

Його заява щодо «проїдених» грошей українцями за десятиліття недоплачування за електроенергію спричинила різку реакцію серед громадськості. Багато українців висловили обурення, питаючи, чому експерт не звернув уваги на інші проблеми, такі як низькі пенсії та проблеми з зарплатами.

Нагадаємо, Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС. Під час підготовки до зими, Україна змушена буде невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації. 

Читайте також: Спасіння від «блекаутів». Що можуть зарядні станції та як не спалити квартиру?
Теги: електроенергія Україна генератор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Зарплата військових із 1 липня: як змінилися виплати та як їх розрахувати
Зарплата військових із 1 липня: як змінилися виплати та як їх розрахувати
По $4 тис. із квартири на електрику: експерт Павлюк пояснив свою скандальну заяву
По $4 тис. із квартири на електрику: експерт Павлюк пояснив свою скандальну заяву
Скільки коштує житло в Ужгороді: шокуючі ціни
Скільки коштує житло в Ужгороді: шокуючі ціни
Кабмін визначився з індексацією пенсій на найближчі роки
Кабмін визначився з індексацією пенсій на найближчі роки
Штрафи за російську музику в громадських місцях можуть зрости у понад 350 разів
Штрафи за російську музику в громадських місцях можуть зрости у понад 350 разів
Голова Держпродспоживслужби порадив українцям не вірити сліпо в якість імпортного товару
Голова Держпродспоживслужби порадив українцям не вірити сліпо в якість імпортного товару

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
«Американці не мали досвіду, як захищати танки від дронів». Україна показала розробку для Abrams та Bradley
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта
6039
Онлайн карта бойових дій в Україні на 02.07.2024: ситуація на фронті
4895
Кабмін визначився з індексацією пенсій на найближчі роки
3417
Втрати ворога станом на 2 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua