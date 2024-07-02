По $4 тис. із квартири на електрику: експерт Павлюк пояснив свою скандальну заяву

«Ми як суспільство, замість того, щоб прибутки від АЕС вкласти в розумні мережі і енергоефективність – тупо їх проїдали роками»

Виконавчий директор «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк зробив заяву, що українцям потрібно придбати енергообладнання на $3-4 тис. Після скандалу у соцмережі він дав роз'яснення у соцмережі.

Він пояснив, що в Україні десятиліттями діяв тариф, який недостатньо покривав вартість електроенергії. За його словами, українці не готувалися до такого розвитку подій, а кошти витрачалися на різні потреби, окрім енергообладнання.

«Ні звичайно, вина споживачів тут мізерна. Споживачі оплачували стільки, скільки їм виставляли пупи. Але споживачів вибирали тих, хто забезпечував ілюзію «дешевих тарифів». Це не звинувачення, це просто констатація факту. Я не оцінюю «хто винен», я констатую «що робити» – і це може не подобатися. Мені теж не подобається перспектива витратити гроші на власний комплект, якого я не планував – але це мене теж стосується і це теж і моє світле майбутнє. Ми як суспільство замість того, щоб прибутки від АЕС вкласти в розумні мережі і енергоефективність – тупо їх проїдали роками», – заявив Святослав Павлюк.

Раніше в в етері програми «Говорить великий Львів» Святослав Павлюк заявив, що українці мають закупити в кожну квартиру обладнання на $3-4 тис, яке дозволить мати безперебійне світло та електроенергію у домівках.

«Те, що ви не доплачували за електроенергію усі минулі роки, а не доплачували десятиліттями, вважайте, що ви складали гроші в банку, а тепер вам потрібно залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що грошей немає, але ви їх проїли», – наголосив Павлюк.

Його заява щодо «проїдених» грошей українцями за десятиліття недоплачування за електроенергію спричинила різку реакцію серед громадськості. Багато українців висловили обурення, питаючи, чому експерт не звернув уваги на інші проблеми, такі як низькі пенсії та проблеми з зарплатами.

Нагадаємо, Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС. Під час підготовки до зими, Україна змушена буде невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації.