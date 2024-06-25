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Стало відомо, чому США не визнають РФ державою-спонсором тероризму

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Стало відомо, чому США не визнають РФ державою-спонсором тероризму
США вважають, що існують ефективніші способи притягти Росію до відповідальності за її дії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму
фото з відкритих джерел

Міллер вважає, що визнавання Росії державою-спонсором тероризму потягне за собою негативні наслідки гуманітарного характеру

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що посилення тиску санкцій та експортних обмежень проти Росії працює ефективніше, ніж визнавання її державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми надалі вважаємо, що існують ефективніші способи притягти Росію до відповідальності за її дії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму», – сказав Метью Міллер.

Речник Державного департаменту США зазначив, що такий статус потягне за собою низку негативних наслідків, зокрема, гуманітарного характеру.

«Тому ми продовжуємо переслідувати їх шляхом запровадження санкцій проти російських чиновників, санкцій проти російських компаній, експортного контролю, який послаблює російську військову машину, і будемо надалі робити це», – зауважив Міллер.

Нагадаємо, що раніше речник Держдепартаменту США Метью Міллер назвав «безглуздими, гіперболічними заявами» звинувачення РФ у нібито причетності США до удару по Севастополю 23 червня. 

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Теги: Держдепартамент США США росія тероризм

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