РФ представила новий державний словник, створений за участі РПЦ

У Росії з'явився новий тлумачний словник державної російської мови. Він обов'язковий до використання в офіційному обігу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Barents Observer.

У створенні словника брала участь Російська православна церква (РПЦ), а визначення багатьох слів переписали на догоду політичній кон'юнктурі. Зміни торкнулися, зокрема, нецензурної лайки.

В оновленому словнику розширили перелік коренів, за якими слова відносяться до ненормативних: тепер їх чотирнадцять замість колишніх чотирьох. До списку, крім класичних нецензурних основ, додали «-жоп-», «-говн-», «-шлюх-», «-муд-», «-бзд-», «-перд-» і ряд інших. Лексика з такими коренями заборонена у сферах, де використання державної мови є обов'язковим.

При цьому журналісти і лінгвісти відзначають, що частина статей у новому виданні відрізняється від класичних тлумачень і містить відверто ідеологізовані формулювання. Водночас «авторитаризм» названо «найефективнішою формою правління у важкі часи», «ворог» визначається як «той, хто визнаний суверенною владою ворожим народу, владі та державі», а «гомосексуалізм» описано як «різновид статевого відхилення».

В описі до слова «життя» автори словника пішли ще далі – не тільки вказали, що це «традиційна російська духовно-моральна цінність», але й уточнили, що життя людини починається з моменту її зачаття. Це одна з тез, на яку спираються противники абортів.

