РФ представила новий державний словник, створений за участі РПЦ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ представила новий державний словник, створений за участі РПЦ
Ректор СПбДУ Микола Кропачов показує новий тлумачний словник державної мови РФ
фото: Fond Roskongress

В оновленому словнику розширено перелік коренів, за якими слова відносяться до нецензурних

У Росії з'явився новий тлумачний словник державної російської мови. Він обов'язковий до використання в офіційному обігу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Barents Observer.

У створенні словника брала участь Російська православна церква (РПЦ), а визначення багатьох слів переписали на догоду політичній кон'юнктурі. Зміни торкнулися, зокрема, нецензурної лайки.

В оновленому словнику розширили перелік коренів, за якими слова відносяться до ненормативних: тепер їх чотирнадцять замість колишніх чотирьох. До списку, крім класичних нецензурних основ, додали «-жоп-», «-говн-», «-шлюх-», «-муд-», «-бзд-», «-перд-» і ряд інших. Лексика з такими коренями заборонена у сферах, де використання державної мови є обов'язковим.

При цьому журналісти і лінгвісти відзначають, що частина статей у новому виданні відрізняється від класичних тлумачень і містить відверто ідеологізовані формулювання. Водночас «авторитаризм» названо «найефективнішою формою правління у важкі часи», «ворог» визначається як «той, хто визнаний суверенною владою ворожим народу, владі та державі», а «гомосексуалізм» описано як «різновид статевого відхилення».

В описі до слова «життя» автори словника пішли ще далі – не тільки вказали, що це «традиційна російська духовно-моральна цінність», але й уточнили, що життя людини починається з моменту її зачаття. Це одна з тез, на яку спираються противники абортів.

До слова, російський олігарх та соратник російського диктатора Володимира Путіна Костянтин Малофєєв використав «російськомовних киян» для виправдання війни.

Теги: РПЦ росія словник мова

