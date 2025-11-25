«Ти інакше дихаєш»: актор з Кривого Рогу розповів, як його змінив перехід на українську мову

Актор з Кривого Рогу розповів, як українська мова змінила його життя

Михайло Матюхін – зірка вистави «Конотопська відьма» та гурту Шмальгаузен

Український актор теарту та кіно, учасник гурту Шмальгаузен Михайло Матюхін розповів, як перехід на українську мову вплинув на його світогляд, спосіб спілкування та внутрішні відчуття. Про це він повідомив в інтерв'ю Аліни Доротюк.

За словами Матюхіна, мова змінила його сприйняття себе і оточення, а також стала важливим принципом, який він планує передати доньці.

Раніше актор все життя говорив російською, проте після початку повномасштабного вторгнення вирішив перейти на українську. «Я зрозумів, що я вже не можу спілкуватися тією мовою. Мова мене дуже сильно змінила. Вона змінила моє сприйняття. Коли ти починаєш спілкуватися українською – ти інша людина. Ти інакше дихаєш, інакше звучиш, ти інакше себе чуєш», – розповів Михайло.

Актор зізнався, що перехід на українську мову дався йому нелегко. Він почав писати та співати українською, і спочатку навіть не розумів, які слова звучать у його піснях, бо його слух ще не звик до мови. Це лякало його, адже боявся, що не зможе змінити навіть свою родину, яка весь час говорила російською.

Михайло сподівається, що його донька легко опанує українську і з гордістю говоритиме нею, а також зможе вільно приймати рішення та розвиватися в усіх сферах життя.

Він зазначив, що українська мова стала для нього не лише засобом спілкування, а й принципом життя. Окрім мови, серед головних принципів, які він хоче передати доньці, – свобода та воля, тобто вміння завжди робити власний вибір, а також прагнення до саморозвитку й самовдосконалення через навчання, аналіз та усвідомлене життя.

