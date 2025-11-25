Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Ти інакше дихаєш»: актор з Кривого Рогу розповів, як його змінив перехід на українську мову

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Актор з Кривого Рогу розповів, як українська мова змінила його життя
Михайло під час інтерв'ю

Михайло Матюхін – зірка вистави «Конотопська відьма» та гурту Шмальгаузен

Український актор теарту та кіно, учасник гурту Шмальгаузен Михайло Матюхін розповів, як перехід на українську мову вплинув на його світогляд, спосіб спілкування та внутрішні відчуття. Про це він повідомив в інтерв'ю Аліни Доротюк.

За словами Матюхіна, мова змінила його сприйняття себе і оточення, а також стала важливим принципом, який він планує передати доньці.

Раніше актор все життя говорив російською, проте після початку повномасштабного вторгнення вирішив перейти на українську. «Я зрозумів, що я вже не можу спілкуватися тією мовою. Мова мене дуже сильно змінила. Вона змінила моє сприйняття. Коли ти починаєш спілкуватися українською – ти інша людина. Ти інакше дихаєш, інакше звучиш, ти інакше себе чуєш», – розповів Михайло.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Актор зізнався, що перехід на українську мову дався йому нелегко. Він почав писати та співати українською, і спочатку навіть не розумів, які слова звучать у його піснях, бо його слух ще не звик до мови. Це лякало його, адже боявся, що не зможе змінити навіть свою родину, яка весь час говорила російською.

Михайло сподівається, що його донька легко опанує українську і з гордістю говоритиме нею, а також зможе вільно приймати рішення та розвиватися в усіх сферах життя.

Він зазначив, що українська мова стала для нього не лише засобом спілкування, а й принципом життя. Окрім мови, серед головних принципів, які він хоче передати доньці, – свобода та воля, тобто вміння завжди робити власний вибір, а також прагнення до саморозвитку й самовдосконалення через навчання, аналіз та усвідомлене життя.

Нагадаємо, що український музикант і військовослужбовець Андрій Хливнюк висловився про майбутнє пісень гурту «Бумбокс», які написані російською.

Читайте також:

Теги: українська мова актор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мова – наш невидимий духовний щит
Мова – наш невидимий духовний щит
27 жовтня, 11:21
День української писемності та мови відзначається з 1997 року
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
27 жовтня, 08:08
Постер до фільму «Ти – космос»
«Ти – космос». Головна українська кінопрем'єра осені. Перші враження після виходу в прокат
23 листопада, 21:40
Плей-оф чи плейоф? 10 запитань до мовознавиці
Плей-оф чи плейоф? 10 запитань до мовознавиці
22 листопада, 10:00
Разом із батьком. «Тато, – каже Марічка, – вирішив, що мовою його родини буде українська»
«Дєрєвня, гаварі нармально». Народна артистка розказала, як її родина виборювала право говорити українською
26 жовтня, 14:44
Віталій Теплюк останні роки не знімався в серіалах та фільмах
Актора серіалу «Слуга народу» мобілізували. Він звернувся до друзів з проханням
27 жовтня, 21:31
37-річний британський актор Джонатан Бейлі був удостоєний звання найсексуальнішого чоловіка року за версією журналу People
Британський актор Джонатан Бейлі став найсексуальнішим чоловіком у світі (фото)
6 листопада, 08:39
Київ можна віднести до зросійщених регіонів України
У школах Києва виникла загрозлива ситуація з дотриманням мовного закону
8 листопада, 21:55
У Музеї історії міста Києва презентували історичний виставковий проєкт «Київський оберіг»
Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій
17 листопада, 09:27

Життя

«Ти інакше дихаєш»: актор з Кривого Рогу розповів, як його змінив перехід на українську мову
«Ти інакше дихаєш»: актор з Кривого Рогу розповів, як його змінив перехід на українську мову
На аукціоні продано найдорожчий предмет, пов’язаний із «Титаніком»
На аукціоні продано найдорожчий предмет, пов’язаний із «Титаніком»
«Влучає прямо в серце». Нова реклама Третього корпусу Білецького розчулила соцмережі
«Влучає прямо в серце». Нова реклама Третього корпусу Білецького розчулила соцмережі
Одружені турки тепер двічі подумають, перш ніж «вподобати» чуже фото
Одружені турки тепер двічі подумають, перш ніж «вподобати» чуже фото
Помер Пол Костелло – легендарний модельєр і особистий дизайнер принцеси Діани
Помер Пол Костелло – легендарний модельєр і особистий дизайнер принцеси Діани
Популярні породи собак можуть зникнути у Великій Британії за 10 років
Популярні породи собак можуть зникнути у Великій Британії за 10 років

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua