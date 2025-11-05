«Блекаут». Мовознавиця назвала український відповідник популярного англійсього слова

«У 90-х теж були вимкнення світла, а потреби у слові «блекаут» не було»

Мовознавиця Ольга Васильєва радить замість англійського слова «блекаут» використовувати український відповідник «знеструмлення». Про це Ольга Васильєва розповіла в рубриці «Мовне питання» «Главкома».

Васильєва наголосила, що замість запозиченого англійського слова «блекаут», яке нині вживають багато людей, доречно використовувати український відповідник «знеструмлення», адже мова має власні засоби для позначення цього явища без потреби в англіцизмах.

«Блекаут» у наших реаліях означає пітьму внаслідок знеструмлення. Однак у 90-х теж були вимкнення світла, а потреби у слові «блекаут» не було. Чому різко зʼявилася? Бо ми зараз некритично запозичуємо англізми. Якщо перекласти «блекаут» дослівно, то буде «затемнення». Продаються й штори «блекаут» (штори для затемнення кімнати). Але замість «блекаут» у значенні вимкнення світла можна просто казати «знеструмлення», адже зрозуміло, що коли немає світла, то стоїть пітьма. Принаймні ввечері», – зазначила філологиня.

Мовознавиця нагадала слова легендарної Ірини Фаріон, які вона сказала в інтервʼю «Главкому»: «Ще не вийшовши з пастки московського суржику, одразу зайшли в «блекаут». Коли в голові нема місця на своє, то там темно. Це люди без стилю, що впали перед модою. Буде мода на французькі слова – будуть французити. Вчіть англійську, але пощо її змішувати з українською? Чи чай також в узвар зливаєте? А коли вже такі англопросунуті, то і хліб «бредом» називайте, а місто хай «ситі» стане!».

