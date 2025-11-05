Головна Країна Суспільство
«Блекаут». Мовознавиця назвала український відповідник популярного англійсього слова

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Блекаут». Мовознавиця назвала український відповідник популярного англійсього слова
колаж: glavcom.ua

«У 90-х теж були вимкнення світла, а потреби у слові «блекаут» не було»

Мовознавиця Ольга Васильєва радить замість англійського слова «блекаут» використовувати український відповідник «знеструмлення». Про це Ольга Васильєва розповіла в рубриці «Мовне питання» «Главкома».

Васильєва наголосила, що замість запозиченого англійського слова «блекаут», яке нині вживають багато людей, доречно використовувати український відповідник «знеструмлення», адже мова має власні засоби для позначення цього явища без потреби в англіцизмах.

«Блекаут» у наших реаліях означає пітьму внаслідок знеструмлення. Однак у 90-х теж були вимкнення світла, а потреби у слові «блекаут» не було. Чому різко зʼявилася? Бо ми зараз некритично запозичуємо англізми. Якщо перекласти «блекаут» дослівно, то буде «затемнення». Продаються й штори «блекаут» (штори для затемнення кімнати). Але замість «блекаут» у значенні вимкнення світла можна просто казати «знеструмлення», адже зрозуміло, що коли немає світла, то стоїть пітьма. Принаймні ввечері», – зазначила філологиня.

Мовознавиця нагадала слова легендарної Ірини Фаріон, які вона сказала в інтервʼю «Главкому»: «Ще не вийшовши з пастки московського суржику, одразу зайшли в «блекаут». Коли в голові нема місця на своє, то там темно. Це люди без стилю, що впали перед модою. Буде мода на французькі слова – будуть французити. Вчіть англійську, але пощо її змішувати з українською? Чи чай також в узвар зливаєте? А коли вже такі англопросунуті, то і хліб «бредом» називайте, а місто хай «ситі» стане!».

Нагадаємо, що мовознавиця Ольга Васильєва розповіла про використання скорочених форм звертання, як-от «мам», «тат» чи «ба», у розмовному стилі й кіноіндустрії та закликала до збереження кличного відмінка.

Теги: Ольга Васильєва блекаут українська мова мова

