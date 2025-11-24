Головна Країна Суспільство
Повербанк чи павербанк? Мовознавиця пояснила, як правильно

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Повербанк чи павербанк? Мовознавиця пояснила, як правильно
колаж: glavcom.ua

Дехто вживає не транслітерацію, а транскрипцію слова «павербанк» та робить через це помилку

Сьогодні українці часто вживають слово «повербанк». Однак всі по-різному кажуть це слово, оскільки воно є англійським. Тому дехто припускається помилки. Мовознавиця Ольга Васильєва у рубриці «Главкому» «Мовне питання» розповіла, який варіант вживання слова «повербанк» є правильним та коректним.

Серед варіантів, які українці називають «повербанк» є слово «пауербанк», що є насправді транскрипцією англійського слова powerbank. «Тобто «павербанк» – це вже транслітераційний покруч. Наприклад, ми й на квітку англійською кажемо не «фловер», але й не «флавер», а «флауер», – каже Ольга Васильєва.

Однак насправді транслітерація англійського слова powerbank має бути такою – «пауербанк», але коректно вживати «повербанк», стверджує експертка. «А за правилом транскрипції правильно передано назву Tower Bridge – Тауерський міст», – додає вона. Тож правильно казати та писати «повербанк» .

Нагадаємо, що у спецпроєкті «Мовне питання» Ольга Васильєва також розповідала, чи треба відроджувати українські слова «вилка» та «кровать». Вона також пояснювала, чому досі не перейменували «Главком» на «Головком». Експертка заявила, що в академічних тлумачних словниках слово «главком» є, а «головком» немає.

Раніше «Главком» писав про те, що у Дніпрі заявили про введення мораторію на публічне використання російськомовного контенту. Відтепер на території Дніпропетровської області заборонене використання російського культурного продукту. Мораторій передбачає захист українського інформаційного простору від впливу Росії. Він також спрямований на усунення наслідків русифікації, що тривала роками.

