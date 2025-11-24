Повербанк чи павербанк? Мовознавиця пояснила, як правильно

Дехто вживає не транслітерацію, а транскрипцію слова «павербанк» та робить через це помилку

Сьогодні українці часто вживають слово «повербанк». Однак всі по-різному кажуть це слово, оскільки воно є англійським. Тому дехто припускається помилки. Мовознавиця Ольга Васильєва у рубриці «Главкому» «Мовне питання» розповіла, який варіант вживання слова «повербанк» є правильним та коректним.

Серед варіантів, які українці називають «повербанк» є слово «пауербанк», що є насправді транскрипцією англійського слова powerbank. «Тобто «павербанк» – це вже транслітераційний покруч. Наприклад, ми й на квітку англійською кажемо не «фловер», але й не «флавер», а «флауер», – каже Ольга Васильєва.

Однак насправді транслітерація англійського слова powerbank має бути такою – «пауербанк», але коректно вживати «повербанк», стверджує експертка. «А за правилом транскрипції правильно передано назву Tower Bridge – Тауерський міст», – додає вона. Тож правильно казати та писати «повербанк» .

