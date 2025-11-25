Головна Країна Суспільство
Плей-оф, плейоф чи плей-офф? Мовознавиця вказала на поширену помилку в українських ЗМІ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Плей-оф, плейоф чи плей-офф? Мовознавиця вказала на поширену помилку в українських ЗМІ
колаж: glavcom.ua

Мовознавиця розповіла, як правильно писати футбольні терміни-англізми

В українській мові є чимало слів, написання яких часто викликає питання або ж помилки. Одним з таких слів є вислів «плейоф». До того ж це слово часто пишуть з помилками у ЗМІ. Філологиня Ольга Васильєва розповіла у рубриці «Главкому» «Мовне питання», як правильно писати це слово.

Мовознавиця зазначає, що в українській мові немає таких окремих слів, як «плей» або «оф». Тому вони пишуться разом. «Згідно з чинним правописом (§ 35) плейоф пишемо разом, як бодіарт. І без подвоєння, бо його ми зберігаємо тільки у власних назвах: Мішель Пфайффер (Pfeiffer)», – пояснює Ольга Васильєва.

Та попри правила часто можна побачити такі варіанти написання слова «плейоф», як «плей-оф» або навіть російський «плей-офф». «Однак від поширеності помилка не перестає бути помилкою: це не є написання «за традицією». У правописі про «плей-оф» як про виняток не згадано», – зазначає мовознавиця.

Прикладом написання цього слова є інші футбольні терміни-англізми, як аутсайд, інсайд, офсайд, овертай. Усі вони пишуться без дефіса та разом. Таке ж правило застосовується й до слова плейоф. В англійській мові це слово також пишеться разом – playoffs. «Пишімо правильно: плейоф. І відмінюймо: грати в овертаймі, грати в плейофі»,  – додає філологиня.

Раніше у рубриці «Мовне питання» «Главком» розповідав як правильно відмінювати прізвище Міндіч в орудному відмінку та пояснював якого роду БЕБ, РЕБ, ППО, РНБО.

Також мовознавиця назвала український відповідник популярного англійського слова «блекаут».

