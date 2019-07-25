Де досі рахують голоси? П’ять найгірших округів країни



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Ситуація повністю застопорилася в 95-му окрузі за останню добу не опрацювали жодного протоколу

Станом на 16:00 не опрацювали всі протоколи в п’яти округах.

Округ №49 (Дружківка, Костянтинівка) – опрацьовано 96,72% протоколів (за останню добу опрацювали близько 6%). Тут перемагає мер Дружківки Валерій Гнатенко (Опозиційні платформа – За життя). Борис Колесніков з Опоблоку, який поступився переможцю лише в 3 тис. голосів, вже визнав свою поразку. Повідомляється, що деякі члени дільничних комісій склали з себе повноваження, деякі захворіли. Сьогодні в обід окружна комісія почала засідати – перераховують деякі дільниці.

Округ №95(Ірпінь, Київська обл.) – процес підрахунку застопорився повністю. За останню добу не опрацьовано жодного протоколу і залишаються опрацьованими 98,14%. На цьому окрузі Олександр Горобець від «Слуги народу» на 7 тис. голосів випереджає ексмера Ірпеня Володимира Карплюка.

Округ №125 (Самбір, Львівська обл.) – опрацьовано 98,46% протоколів. Нардеп Андрій Лопушанський перемагає на цьому окрузі. Висуванець «Слуги народу» тут на третьому місці.

Округ №206 (Чернігів) – опрацьовано 95,97% протоколів (за добу опрацювали близько 1,5%). «Слуга народу» Антон Поляков так само на 7 тисяч випереджає народного депутата Максима Микитася.

Округ №207 (Новгород-Сіверський) – опрацьовано 98% протоколів за добу опрацювали 2%). Кандидат від «Слуги народу» вже на 600 голосів випереджає депутата трьох скликань Ігоря Рибакова (вчора відрив складав 350 голосів). Вчора на ОВК №2017 замінили голову. Як повідомляють ЗМІ, на 207-му окрузі сьогодні за чотири години порахували протоколи п’яти проблемних дільниць. Залишається ще 12 дільниць. Під час перерахунку одному з кандидатів додали два голоси, а його опоненту один голос.

Нагадаємо, вчора не були опрацьованими всі протоколи на 17 округах.