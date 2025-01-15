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У якому районі Києва рівень забруднення повітря найнижчий: моніторинг

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У якому районі Києва рівень забруднення повітря найнижчий: моніторинг
Радіаційний фон у всьому місті у нормі
фото: Олекса Прохоренко, Facebook

Наразі спостерігається низький рівень забрудненості у всіх районах міста 

Станом на 08:00 15 січня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 21 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 20.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 12 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 15 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 22.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 281.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 38.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 3.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 22.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 13.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 17.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 31.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 466.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 20 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 14.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 17 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 26.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 14.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 20 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 31.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 10.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 409.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 28.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.117 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 17.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 12.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 15.4 мкг/м3;
  • діоксид сірки – 47.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 398.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 21.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.099 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 32 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 23.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 14.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 19.2 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 28.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 10.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 490.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 52.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 27.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 15.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 20.2 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 410.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 46.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 11.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.109 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 39.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 18.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 27.5 мкг/м3;
  • озон – 20.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 525.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 49.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 3 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 25.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.097 мкЗв/год.

Нагадаємо, на столичних Позняках посеред зими, яка цього року виявилася аномально теплою, розквітнув бузок

Теги: екологія Київ повітря

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