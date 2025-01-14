У Києві триває робота пунктів прийому новорічних ялинок (адреси)
Пункти утилізації новорічних ялинок працюють у кожному районі Києва
Новорічні свята завершуються, то ж перед жителями Києва стає питання: куди подіти новорічну ялинку, щоб не нашкодити довкіллю? «Київзеленбуд» нагадав, що до 31 січня у місті працюватимуть 78 пунктів прийому новорічних дерев – по кілька в кожному районі столиці.
Як і минулого року, локації облаштовано у парках і скверах столиці, а також на території комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та лісопаркових господарств.
Новорічні ялинки та сосни з пунктів збору відправляють на екологічну утилізацію. Їх подрібнюють на щепу і згодом використовують для мульчування лунок молодих дерев, щоб зберегти вологу ґрунту влітку і захистити від перемерзання коренів рослин у холодну пору року.
Важливо пам’ятати, що до утилізації приймають лише живі дерева без декоративних прикрас.
Здати ялинку можна за наступними адресами:
Голосіївський район
- сквер Героїв Маріуполя;
- сквер Небесної сотні на вул. Заболотного;
- парк «Покал»;
- сквер біля станції м. Либідська;
- міжквартальний сквер на вул. Васильківська;
- КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн-нд 07:00-16:00).
Дарницький район
- парк біля озера Лебедине;
- парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;
- парк «Позняки»;
- парк Прибережний;
- парк Привокзальний;
- сквер по вул. П. Григоренка;
- КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд 07:00-20:00).
Деснянський район
- парк «Молодіжний»;
- парк із водними об’єктами вздовж просп. Шухевича;
- парк «Кіото»;
- парк «Деснянський»;
- парк ім. Р. Шухевича;
- парк «Фестивальний»;
- КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26 (пн-нд 08:00-20:00).
Дніпровський район
- перетин бульв. Русанівського і бульв. Ігоря Шамо;
- парк біля озера Тельбін;
- парк біля кінотеатру «Аврора»;
- бульв. І. Миколайчука (напроти буд. 7А);
- бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21А);
- сквер ім. К. Калиновського;
- КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд 07:00-19:00).
Оболонський район
- парк на вул. Бережанській;
- парк навколо озера Йорданське;
- парк відпочинку на просп. Литовському;
- сквер на просп. Володимира Івасюка;
- КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд 07:00-20:00).
Печерський район
- сквер Мечникова;
- сквер Марії Заньковецької;
- КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).
Подільський район
- сквер на вул. Вишгородська;
- сквер на пл. Щекавицькій;
- сквер на просп. Європейського Союзу;
- сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5-7б;
- КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А (пн-нд 08:00 – 19:00).
Святошинський район
- парк «Совки»;
- парк «Юність»;
- сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;
- сквер на вул. Котельникова;
- сквер на вул. Підлісній;
- сквер на вул. Чорнобильській;
- парк на вул. Ореста Васкула;
- КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).
Солом’янський район
- сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;
- Солом’янський ландшафтний парк;
- парк «Орлятко»;
- парк «Юність»;
- сквер на вул. Машинобудівна;
- сквер на розі вул. Преображенська та Олексіївська;
- парк біля кінотеатру «Тампере»;
- КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд 08:00-20:00).
Шевченківський район
- парк «Веселка»;
- парк «Сирецький»;
- парк ім. Т. Г. Шевченка;
- сквер Літературний;
- виробнича база – вул. Кудрявська, 23 (пн-нд 08:00-20:00);
- виробнича база – пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд 08:00-20:00);
- КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн-нд 08:00-20:00).
Також здати ялинку на утилізацію можна в лісництвах:
- Броварське лісництво, квартал № 72 (пн-пт 08:00-17:00);
- Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-Б, пн-пт 08:00-17:00);
- Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський просп., 2-А, пн-пт 08:00-17:00);
- Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції «Лісництво», пн-пт 08:00-17:00);
- Дарницьке лісництво, квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, пн-пт 08:00-17:00); вул. Опришківська 35, квартал № 31 (пн-пт 08:00-17:00);
- Межигірське лісництво, квартал № 78 (пн-пт 09:00-16:00);
- Київське лісництво, квартал № 105 (пн-пт 09:00-16:00);
- Святошинське лісництво, квартал № 117 (пн-пт 09:00-16:00);
- Пуща-Водицьке лісництво, квартал № 111 (пн-пт 09:00-16:00);
- Святошинське лісництво, квартал № 82 (пн-пт 09:00-16:00); Межигірське лісництво, квартал № 57 (пн-пт 09:00-16:00);
- Київське лісництво, цех переробки деревини, квартал № 25 (пн-пт 09:00-16:00); КП «Святошинське ЛПГ», вул. Святошинська, 24 (пн-пт 09:00-16:00);
- Конча-Заспівське лісництво, вул. Конча-Заспинська, 11-Б (пн-пт 08:00-17:00).
Нагадаємо, минулого року кияни принесли до пунктів утилізації хвойних дерев близько 7 тис. новорічних ялин і сосен.
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