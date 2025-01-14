У Києві триває робота пунктів прийому новорічних ялинок (адреси)

Новорічні ялинки та сосни з пунктів збору відправляють на екологічну утилізацію

Пункти утилізації новорічних ялинок працюють у кожному районі Києва

Новорічні свята завершуються, то ж перед жителями Києва стає питання: куди подіти новорічну ялинку, щоб не нашкодити довкіллю? «Київзеленбуд» нагадав, що до 31 січня у місті працюватимуть 78 пунктів прийому новорічних дерев – по кілька в кожному районі столиці.

Як і минулого року, локації облаштовано у парках і скверах столиці, а також на території комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та лісопаркових господарств.

Новорічні ялинки та сосни з пунктів збору відправляють на екологічну утилізацію. Їх подрібнюють на щепу і згодом використовують для мульчування лунок молодих дерев, щоб зберегти вологу ґрунту влітку і захистити від перемерзання коренів рослин у холодну пору року.

Важливо пам’ятати, що до утилізації приймають лише живі дерева без декоративних прикрас.

Здати ялинку можна за наступними адресами:

Голосіївський район

сквер Героїв Маріуполя;

сквер Небесної сотні на вул. Заболотного;

парк «Покал»;

сквер біля станції м. Либідська;

міжквартальний сквер на вул. Васильківська;

КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн-нд 07:00-16:00).

Дарницький район

парк біля озера Лебедине;

парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;

парк «Позняки»;

парк Прибережний;

парк Привокзальний;

сквер по вул. П. Григоренка;

КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд 07:00-20:00).

Деснянський район

парк «Молодіжний»;

парк із водними об’єктами вздовж просп. Шухевича;

парк «Кіото»;

парк «Деснянський»;

парк ім. Р. Шухевича;

парк «Фестивальний»;

КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26 (пн-нд 08:00-20:00).

Дніпровський район

перетин бульв. Русанівського і бульв. Ігоря Шамо;

парк біля озера Тельбін;

парк біля кінотеатру «Аврора»;

бульв. І. Миколайчука (напроти буд. 7А);

бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21А);

сквер ім. К. Калиновського;

КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд 07:00-19:00).

Оболонський район

парк на вул. Бережанській;

парк навколо озера Йорданське;

парк відпочинку на просп. Литовському;

сквер на просп. Володимира Івасюка;

КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд 07:00-20:00).

Печерський район

сквер Мечникова;

сквер Марії Заньковецької;

КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Подільський район

сквер на вул. Вишгородська;

сквер на пл. Щекавицькій;

сквер на просп. Європейського Союзу;

сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5-7б;

КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А (пн-нд 08:00 – 19:00).

Святошинський район

парк «Совки»;

парк «Юність»;

сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;

сквер на вул. Котельникова;

сквер на вул. Підлісній;

сквер на вул. Чорнобильській;

парк на вул. Ореста Васкула;

КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Солом’янський район

сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;

Солом’янський ландшафтний парк;

парк «Орлятко»;

парк «Юність»;

сквер на вул. Машинобудівна;

сквер на розі вул. Преображенська та Олексіївська;

парк біля кінотеатру «Тампере»;

КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд 08:00-20:00).

Шевченківський район

парк «Веселка»;

парк «Сирецький»;

парк ім. Т. Г. Шевченка;

сквер Літературний;

виробнича база – вул. Кудрявська, 23 (пн-нд 08:00-20:00);

виробнича база – пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд 08:00-20:00);

КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн-нд 08:00-20:00).



Також здати ялинку на утилізацію можна в лісництвах:

Броварське лісництво, квартал № 72 (пн-пт 08:00-17:00);

Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-Б, пн-пт 08:00-17:00);

Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський просп., 2-А, пн-пт 08:00-17:00);

Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції «Лісництво», пн-пт 08:00-17:00);

Дарницьке лісництво, квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, пн-пт 08:00-17:00); вул. Опришківська 35, квартал № 31 (пн-пт 08:00-17:00);

Межигірське лісництво, квартал № 78 (пн-пт 09:00-16:00);

Київське лісництво, квартал № 105 (пн-пт 09:00-16:00);

Святошинське лісництво, квартал № 117 (пн-пт 09:00-16:00);

Пуща-Водицьке лісництво, квартал № 111 (пн-пт 09:00-16:00);

Святошинське лісництво, квартал № 82 (пн-пт 09:00-16:00); Межигірське лісництво, квартал № 57 (пн-пт 09:00-16:00);

Київське лісництво, цех переробки деревини, квартал № 25 (пн-пт 09:00-16:00); КП «Святошинське ЛПГ», вул. Святошинська, 24 (пн-пт 09:00-16:00);

Конча-Заспівське лісництво, вул. Конча-Заспинська, 11-Б (пн-пт 08:00-17:00).

Нагадаємо, минулого року кияни принесли до пунктів утилізації хвойних дерев близько 7 тис. новорічних ялин і сосен.