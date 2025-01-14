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У Києві триває робота пунктів прийому новорічних ялинок (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві триває робота пунктів прийому новорічних ялинок (адреси)
Новорічні ялинки та сосни з пунктів збору відправляють на екологічну утилізацію
фото: «Київзеленбуд»

Пункти утилізації новорічних ялинок працюють у кожному районі Києва

Новорічні свята завершуються, то ж перед жителями Києва стає питання: куди подіти новорічну ялинку, щоб не нашкодити довкіллю? «Київзеленбуд» нагадав, що до 31 січня у місті працюватимуть 78 пунктів прийому новорічних дерев – по кілька в кожному районі столиці.

Як і минулого року, локації облаштовано у парках і скверах столиці, а також на території комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та лісопаркових господарств.

Новорічні ялинки та сосни з пунктів збору відправляють на екологічну утилізацію. Їх подрібнюють на щепу і згодом використовують для мульчування лунок молодих дерев, щоб зберегти вологу ґрунту влітку і захистити від перемерзання коренів рослин у холодну пору року.

Важливо пам’ятати, що до утилізації приймають лише живі дерева без декоративних прикрас.

Здати ялинку можна за наступними адресами:

Голосіївський район

  • сквер Героїв Маріуполя;
  • сквер Небесної сотні на вул. Заболотного;
  • парк «Покал»;
  • сквер біля станції м. Либідська;
  • міжквартальний сквер на вул. Васильківська;
  • КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн-нд 07:00-16:00).

Дарницький район

  • парк біля озера Лебедине;
  • парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;
  • парк «Позняки»;
  • парк Прибережний;
  • парк Привокзальний;
  • сквер по вул. П. Григоренка;
  • КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд 07:00-20:00).

Деснянський район

  • парк «Молодіжний»;
  • парк із водними об’єктами вздовж просп. Шухевича;
  • парк «Кіото»;
  • парк «Деснянський»;
  • парк ім. Р. Шухевича;
  • парк «Фестивальний»;
  • КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26 (пн-нд 08:00-20:00).

Дніпровський район

  • перетин бульв. Русанівського і бульв. Ігоря Шамо;
  • парк біля озера Тельбін;
  • парк біля кінотеатру «Аврора»;
  • бульв. І. Миколайчука (напроти буд. 7А);
  • бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21А);
  • сквер ім. К. Калиновського;
  • КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд 07:00-19:00).

Оболонський район

  • парк на вул. Бережанській;
  • парк навколо озера Йорданське;
  • парк відпочинку на просп. Литовському;
  • сквер на просп. Володимира Івасюка;
  • КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд 07:00-20:00).

Печерський район

  • сквер Мечникова;
  • сквер Марії Заньковецької;
  • КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Подільський район

  • сквер на вул. Вишгородська;
  • сквер на пл. Щекавицькій;
  • сквер на просп. Європейського Союзу;
  • сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5-7б;
  • КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А (пн-нд 08:00 – 19:00).

Святошинський район

  • парк «Совки»;
  • парк «Юність»;
  • сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;
  • сквер на вул. Котельникова;
  • сквер на вул. Підлісній;
  • сквер на вул. Чорнобильській;
  • парк на вул. Ореста Васкула;
  • КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Солом’янський район

  • сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;
  • Солом’янський ландшафтний парк;
  • парк «Орлятко»;
  • парк «Юність»;
  • сквер на вул. Машинобудівна;
  • сквер на розі вул. Преображенська та Олексіївська;
  • парк біля кінотеатру «Тампере»;
  • КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд 08:00-20:00).

Шевченківський район

  • парк «Веселка»;
  • парк «Сирецький»;
  • парк ім. Т. Г. Шевченка;
  • сквер Літературний;
  • виробнича база – вул. Кудрявська, 23 (пн-нд 08:00-20:00);
  • виробнича база – пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд 08:00-20:00);
  • КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн-нд 08:00-20:00).


Також здати ялинку на утилізацію можна в лісництвах:

  • Броварське лісництво, квартал № 72 (пн-пт 08:00-17:00);
  • Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-Б, пн-пт 08:00-17:00);
  • Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський просп., 2-А, пн-пт 08:00-17:00);
  • Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції «Лісництво», пн-пт 08:00-17:00);
  • Дарницьке лісництво, квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, пн-пт 08:00-17:00); вул. Опришківська 35, квартал № 31 (пн-пт 08:00-17:00);
  • Межигірське лісництво, квартал № 78 (пн-пт 09:00-16:00);
  • Київське лісництво, квартал № 105 (пн-пт 09:00-16:00);
  • Святошинське лісництво, квартал № 117 (пн-пт 09:00-16:00);
  • Пуща-Водицьке лісництво, квартал № 111 (пн-пт 09:00-16:00);
  • Святошинське лісництво, квартал № 82 (пн-пт 09:00-16:00); Межигірське лісництво, квартал № 57 (пн-пт 09:00-16:00);
  • Київське лісництво, цех переробки деревини, квартал № 25 (пн-пт 09:00-16:00); КП «Святошинське ЛПГ», вул. Святошинська, 24 (пн-пт 09:00-16:00);
  • Конча-Заспівське лісництво, вул. Конча-Заспинська, 11-Б (пн-пт 08:00-17:00).

Нагадаємо, минулого року кияни принесли до пунктів утилізації хвойних дерев близько 7 тис. новорічних ялин і сосен.

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Теги: Київ сміття ялинка Київзеленбуд

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