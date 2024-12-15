На Майдані Незалежності чоловік пошкодив прапори та фото полеглих військових

Меморіал на честь загиблих військових у російсько-українській війні на Майдані незалежності у Києві

Порушник перебував у збудженому стані та після огляду лікарів його госпіталізували

У Києві вночі проти 15 грудня чоловік пошкодив прапори та фотографії, які встановлюють пам'яті загиблим військовим на Майдані Незалежності. Поліціянти вже затримали його. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці дізналися про це вранці, коли мешканка виявила на Майдані пошкоджені прапорці та фото.

Згодом поліція зʼясувала, що це зробив 36-річний уродженець Сумської області. Чоловіка затримав наряд патрульної поліції.

Поліцейські затримали чоловіка, який вночі пошкодив прапори та фотографії полеглих воїнів на Майдані Незалежності pic.twitter.com/KlE06IQduZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 15, 2024

«Порушник перебував у збудженому стані та після огляду лікарів його госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу», – розповіли у поліції.

Наразі розвʼязується питання щодо надання правової кваліфікації цьому інциденту.

Раніше вандали пошкодили могили військових на Личаківському цвинтарі.

Нагадаємо, влітку у селищі Гусятин що на Тернопільщині вандал пошкодив чотири могили нещодавно похованих захисників. Поліцейські оперативно розшукали винуватця – 53-річного місцевого жителя.

До слова, у Вінницькій області зловмисник пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових. Він ламав надгробні плити, хрести, розбивав рамки з фото похованих, зривав прапора та флагштоки.

Нагадаємо, поліцейські Бориспільщини затримали чоловіка, який 16 серпня облив хімічною речовиною підніжжя стели Герою Небесної сотні Юрію Вербицькому у с. Гнідин.