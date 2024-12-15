Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Майдані Незалежності чоловік пошкодив прапори та фото полеглих військових

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Майдані Незалежності чоловік пошкодив прапори та фото полеглих військових
Меморіал на честь загиблих військових у російсько-українській війні на Майдані незалежності у Києві
фото з відкритих джерел

Порушник перебував у збудженому стані та після огляду лікарів його госпіталізували

У Києві вночі проти 15 грудня чоловік пошкодив прапори та фотографії, які встановлюють пам'яті загиблим військовим на Майдані Незалежності. Поліціянти вже затримали його. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці дізналися про це вранці, коли мешканка виявила на Майдані пошкоджені прапорці та фото.

Згодом поліція зʼясувала, що це зробив 36-річний уродженець Сумської області. Чоловіка затримав наряд патрульної поліції.

«Порушник перебував у збудженому стані та після огляду лікарів його госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу», – розповіли у поліції.

Наразі розвʼязується питання щодо надання правової кваліфікації цьому інциденту.

Раніше вандали пошкодили могили військових на Личаківському цвинтарі. 

Нагадаємо, влітку у селищі Гусятин що на Тернопільщині вандал пошкодив чотири могили нещодавно похованих захисників. Поліцейські оперативно розшукали винуватця – 53-річного місцевого жителя. 

До слова, у Вінницькій області зловмисник пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових. Він ламав надгробні плити, хрести, розбивав рамки з фото похованих, зривав прапора та флагштоки.

Нагадаємо, поліцейські Бориспільщини затримали чоловіка, який 16 серпня облив хімічною речовиною підніжжя стели Герою Небесної сотні Юрію Вербицькому у с. Гнідин. 

Читайте також:

Теги: поліція чоловік порушник Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У будинку повибивало вікна
У Києві в житловому будинку вибухнув газовий балон
11 грудня, 23:26
Столична ялинка на Софійській площі у 2023 році
Як пройдуть новорічні свята в Києві? Рада оборони ухвалила рішення
27 листопада, 09:51
Прогноз погоди на 26 листопада
Невелика хмарність: прогноз погоди на 26 листопада
26 листопада, 06:00
Прогноз погоди на 23 листопада
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
23 листопада, 06:00
Як зазначає Financial Times, Україна може мобілізувати понад 3,5 млн чоловіків
FT повідомила, який мобілізаційний резерв має Україна
22 листопада, 15:15
Воїн виконував бойові завдання на південному та східному напрямках у складі 115-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Північ»
Повернувся боронити Україну із Франції. Згадаймо Тараса Угеру
22 листопада, 09:00
Як пише Guardian, малоймовірно, що Маск дасть свідчення у Великій Британії. Відомо, що він різко критикує лейбористський уряд
Британські депутати викличуть Ілона Маска «на килим»
20 листопада, 21:20
Перевірка виявила численні порушення: у харчоблоці зберігаються продукти з невідомим терміном придатності, дітям не надають особистих речей та іграшок
Скандал зі спецшколою на Тернопільщині. Місцеві бояться давати свідчення, бо їх «залякав олігарх»
19 листопада, 20:30
Наслідки обстрілу Нікопольщини
На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників внаслідок удару РФ
17 листопада, 11:07

Кримінал

На Майдані Незалежності чоловік пошкодив прапори та фото полеглих військових
На Майдані Незалежності чоловік пошкодив прапори та фото полеглих військових
На Рівненщині чоловік стріляв у натовп із автомата, є поранені
На Рівненщині чоловік стріляв у натовп із автомата, є поранені
ДТП із сімома загиблими у Львові: підозрюваний напідпитку втік з місця події
ДТП із сімома загиблими у Львові: підозрюваний напідпитку втік з місця події
Масштабна ДТП поблизу Львова: семеро осіб загинули, ще троє травмовані (фото)
Масштабна ДТП поблизу Львова: семеро осіб загинули, ще троє травмовані (фото)
На Полтавщині підлітки побили хлопця і виставили відео в соцмережі: він у лікарні
На Полтавщині підлітки побили хлопця і виставили відео в соцмережі: він у лікарні
У Дніпрі затримано підозрюваного в теракті
У Дніпрі затримано підозрюваного в теракті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
72K
Офіційне «зубожіння» і провал у Кремлівському палаці. Сумний ювілей Таїсії Повалій
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2024
19K
До України йде потужна хвиля снігопадів
16K
Масштабна ДТП поблизу Львова: семеро осіб загинули, ще троє травмовані (фото)
7270
Втрати ворога станом на 15 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
Вчора, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
Вчора, 16:24
ЗМІ назвали стратегічну галузь російської економіки, санкції проти якої мають бути посилені
Вчора, 11:59
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua