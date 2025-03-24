На дорогах Київщини запрацювали нові камери відеофіксації: адреси
36 нових відеокамер встановлять у нових місцях, а чотири прилади відновлять роботу
Патрульна поліція встановить на Київщині п’ять нових відеокамер для фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення першого заступникв начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
За словами Білошицького, 36 нових відеокамер встановлять у нових місцях, а чотири прилади відновлять роботу.
Вони охоплюватимуть автошляхи у різних регіонах України, зокрема, на Київщині:
- 14 км+116 автодороги Р-01 (напрямок спрямування приладу м. Обухів);
- 101 км+350 автодороги М-03 (напрямок спрямування приладу м. Харків);
- 49 км+700 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Калинівка);
- 27 км+371 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ);
- 28 км+518 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу с. Лютіж).
Розташування всіх комплексів можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, згідно зі Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», громадяни, які потрапили у дорожньо-транспортну пригоду можуть складати європротокол і при цьому не викликати поліцію. Відповідні зміни внесені й до ПДР, що затверджені Постановою Кабміну. Зазначається, що водії мають право без залучення поліцейських спільно скласти для надання страховику повідомлення про ДТП у паперовій чи електронній формі.
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