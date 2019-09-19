Кияни-велолюбителі сьогодні намагалися потрапити на роботу двоколісним транспортом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колони стартували з різних районів Києва, аби зустрітися на Майдані. Там учасники акції зробили велику спільну фотосесію

Велосипедисти прагнули показати, що двоколісний транспорт не лише вигідний, але й зручний для міста

У Києві сьогодні зранку, 19 вересня, відбулася акція «Велосипедом на роботу».

Про це йдеться на сторінці Асоціації велосипедистів Києва у Facebook.

Зазначається, що велосипедисти прагнули таким чином показати, що двоколісний транспорт не лише вигідний, але й зручний для міста.

Колони стартували з різних районів Києва, аби зустрітися на Майдані. Там учасники акції зробили велику спільну фотосесію.

Велосипедистів також пригощали чаєм та круасанами. Крім того, відбувся конкурс на кращий лук велосипедиста.

Організатори акції очікували, що участь в ній візьмуть 400 велосипедистів, однак приїхало лише 100-200, оскільки зранку було доволі холодно.