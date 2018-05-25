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    На Київщині голова сільради погорів на хабарі у $90 тисяч

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    Голову сільради на Київщині затримали на хабарі 90 тис. доларів - На Київщині голова сільради погорів на хабарі у $90 тисяч
    Фото: НАБУ
    Голову сільради на Київщині затримали на хабарі 90 тис. доларів

    Голові сільради повідомлено про підозру

    Детективи Національного антикорупційного бюро затримали голову однієї з сільських рад Києво-Святошинського району Київської області за підозрою у отриманні 90 тисяч доларів хабаря.

    Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

    За інформацією відомства, посадовець та його спільник вимагали і отримали від іншої особи хабар за затвердження детального плану території садибної житлової забудови площею 90 га у Київській області.

    24 травня детективи НАБУ під час обшуку вилучили у посадовця 90 тисяч доларів неправомірної вигоди. 25 травня НАБУ повідомило голові сільради та його спільнику про підозру в отриманні хабаря.

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    На Київщині голова сільради погорів на хабарі у $90 тисяч
    На Київщині голова сільради погорів на хабарі у $90 тисяч
    На Київщині голова сільради погорів на хабарі у $90 тисяч

    Зазначається, що вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

    Нагадаємо, виконуюча обов'язків голови Каланчацького районного суду Херсонської області, суддя Олена Живцова підозрюється у вимаганні та одержанні хабара за закриття адмінсправи.

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