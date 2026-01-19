Головна Київ Новини
В оранжереях ботсаду Гришка замерзають тропічні рослини (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

Рослини Національний Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України постраждали від відключень світла та тепла
фото: Роман Іванніков

Після вимкнення центрального опалення та електрики температура в усіх оранжереях опустилася майже до 0 °C, а в деяких – сягала -3...-4 °C

У Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України повідомили, що оранжерея для тропічних і субтропічних рослин не витримує тривалих відключень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ботсаду.



фото: Роман Іванніков


фото: Роман Іванніков

На сторінці ботсаду в Facebook повідомляється, що дизельні генератори вже працюють, але зима, відключення світла і бюрократія створюють складнощі. Зараз сад навіть не може сплачувати рахунки до прийняття нового кошторису. Також коштів не вистачає для нормальної роботи і розвитку саду.



фото: Роман Іванніков

У саду вже оплатили 600 літрів пального і дякують «Oкко» за знижку. Вартість дизелю для генераторів – 68,99 грн за літр, але зі знижкою їм вдалось закупити пальне за 61,99 грн за літр.



фото: Роман Іванніков

Фінансово підтримати оранжерею можна за посиланням. Благодійна організація Peli can live, до якої звернувся Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України зп допомогою, повідомив, що на момент звернення температура після відключення центрального опалення та електрики була біля 0 у всіх оранжереях, а в деяких фіксували -3, -4. У генератори були залиті останнім паливом, що було в Ботсаду. Зараз повернули центральне опалення (тепло, яке подається не є достатнім, на жаль), але при відключеннях світла генератори повинні запускати циркуляційні насоси в експозиційних колекціях, інакше і цього не буде.

Щодо фондових рослин, їх, за словами благодійного фонду, є можливість догрівати булеріянами (на декілька градусів підняти температуру, що подається централізовано, працівники працюють і вночі, щоб подавати дрова в булеріяни). На жаль, теплові насоси, які знаходяться в орхідних, не запускаються. Триває пошук рішення, скоріш за все включення та відключення енергопостачання спричинили проблему з технікою. 

Нагадаємо, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур.

У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці. 



