Головна Київ Новини
search button user button menu button

Помстився за співмешканку і спалив кав’ярню: перед судом постане киянин у СЗЧ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Помстився за співмешканку і спалив кав’ярню: перед судом постане киянин у СЗЧ
Пожежа пошкодила внутрішнє оздоблення та майно кав’ярні на Лісовому масиві
фото: Національна поліція України

Зловмисник кинув у вітрину «коктейль Молотова» через сварку жінки з власником закладу. Йому загрожує до 10 років в'язниці

У Києві перед судом постане 39-річний чоловік, який влаштував підпал кав’ярні на Лісовому масиві. У такий спосіб зловмисник вирішив «покарати» підприємця за словесну перепалку з його цивільною дружиною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Подія сталася ще у вересні минулого року на вулиці Братиславській у Деснянському районі столиці. Слідство встановило, що вночі невідомий розбив вітрину закладу каменем і закинув всередину пляшку з горючою сумішшю. Пожежа пошкодила внутрішнє оздоблення та майно кав’ярні.

Пошкоджена вогнем кав’ярня
Пошкоджена вогнем кав’ярня
фото: Національна поліція України

Правоохоронці викрили у скоєнні злочину 39-річного киянина, який перебував у СЗЧ. Чоловік пояснив свої дії тим, що напередодні співмешканка поскаржилася йому на словесну перепалку з орендарем кав’ярні. Перебуваючи у нетверезому стані, чоловік спочатку прийшов до підприємця додому, а не заставши його, вирішив підпалити майно у закладі.

Поліцейські затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Деснянського управління поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.

Поліцейські затримали фігуранта Оперативники затримали палія — ним виявився 39-річний киянин, який на той момент перебував у СЗЧ
Поліцейські затримали фігуранта Оперативники затримали палія — ним виявився 39-річний киянин, який на той момент перебував у СЗЧ
фото: відділ комунікації поліції Києва

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали 54-річного місцевого мешканця, який підпалив автомобіль свого колишнього керівника. Мотивом злочину стала помста за звільнення з роботи. 

Раніше повідомлялося, що у Рівному затримано 36-річного чоловіка, який підпалив рідного батька. Літній чоловік помер від отриманих травм. 

Теги: пожежа Київ слідство розслідування підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 лютого, 19:58
14 грудня на пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака
Теракт у Сіднеї під час Хануки: підозрюваний вперше постав перед судом
17 лютого, 01:56
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками
21 лютого, 00:34
За даними поліції, 50-річна зловмисниця систематично вчиняла фізичне та психологічне насильство щодо неповнолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування
На Київщині вихователька дитячого будинку підозрюється у катуванні та експлуатації дітей
10 лютого, 10:35
У столиці запущено додаткові рейси міського експреса
У Києві запущено додаткові поїзди Kyiv City Express: розклад
17 лютого, 06:18
Організатори просять учасників дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги
Річниця Революції Гідності: програма заходів у Києві 20 лютого 2026 року
19 лютого, 13:47
Наслідки атаки на Київщину 22 лютого
Атака РФ на Київщину: пошкоджено 100 осель, одна людина загинула
22 лютого, 17:59
Понад 30 європейських парламентарів відвідали постраждалу ТЕЦ у Києві
Іноземні делегати на власні очі побачили наслідки атак по ТЕЦ у Києві
25 лютого, 23:55
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
У Києві на вихідних 28 лютого – 1 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
28 лютого, 07:02

Новини

Помстився за співмешканку і спалив кав’ярню: перед судом постане киянин у СЗЧ
Помстився за співмешканку і спалив кав’ярню: перед судом постане киянин у СЗЧ
Безплатне стентування судин серця у Києві: як отримати послугу
Безплатне стентування судин серця у Києві: як отримати послугу
Бюро знахідок у київському метро: де та як забрати загублену річ
Бюро знахідок у київському метро: де та як забрати загублену річ
Удар по «Охматдиту»: підозру отримав російський генерал, який наказав атакувати лікарню
Удар по «Охматдиту»: підозру отримав російський генерал, який наказав атакувати лікарню
Привласнення квартири померлої киянки: підозру отримали ексголова суду та група адвокатів
Привласнення квартири померлої киянки: підозру отримали ексголова суду та група адвокатів
На «Лук'янівській» триває заміна вхідних дверей: як працюватиме станція
На «Лук'янівській» триває заміна вхідних дверей: як працюватиме станція

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua