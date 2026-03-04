Помстився за співмешканку і спалив кав’ярню: перед судом постане киянин у СЗЧ

Зловмисник кинув у вітрину «коктейль Молотова» через сварку жінки з власником закладу. Йому загрожує до 10 років в'язниці

У Києві перед судом постане 39-річний чоловік, який влаштував підпал кав’ярні на Лісовому масиві. У такий спосіб зловмисник вирішив «покарати» підприємця за словесну перепалку з його цивільною дружиною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Подія сталася ще у вересні минулого року на вулиці Братиславській у Деснянському районі столиці. Слідство встановило, що вночі невідомий розбив вітрину закладу каменем і закинув всередину пляшку з горючою сумішшю. Пожежа пошкодила внутрішнє оздоблення та майно кав’ярні.

Пошкоджена вогнем кав’ярня фото: Національна поліція України

Правоохоронці викрили у скоєнні злочину 39-річного киянина, який перебував у СЗЧ. Чоловік пояснив свої дії тим, що напередодні співмешканка поскаржилася йому на словесну перепалку з орендарем кав’ярні. Перебуваючи у нетверезому стані, чоловік спочатку прийшов до підприємця додому, а не заставши його, вирішив підпалити майно у закладі.

Поліцейські затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Деснянського управління поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.

Поліцейські затримали фігуранта Оперативники затримали палія — ним виявився 39-річний киянин, який на той момент перебував у СЗЧ фото: відділ комунікації поліції Києва

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі.

