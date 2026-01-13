Кличко: У Києві бракує світла для критичної інфраструктури, 500 будинків без тепла

Без опалення у Києві близько 500 багатоповерхівок. Мобільні пункти незламності працюють цілодобово

Кличко: Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна

Після сьогоднішнього обстрілу в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міського голови.

Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур. Станом на зараз близько 500 багатоповерхівок перебувають без тепла. Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити подачу теплоносія до осель.

Окремо Віталій Кличко звернувся до мешканців щодо панічних повідомлень у соцмережах. Він запевнив, що місто забезпечене продуктами харчування.

«Інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності. Дякую бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами мешканців міста в умовах надзвичайної ситуації», – додав мер столиці.

Нагадаємо, 13 січня в усіх областях України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у столиці тимчасово призупинено рух усього наземного електротранспорту на Правому березі. Для забезпечення перевезень влада запустила десятки дублюючих автобусних маршрутів.