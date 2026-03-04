Головна Київ Новини
5 березня у Подільському районі буде обмежено рух (перелік вулиць)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
5 березня у Подільському районі буде обмежено рух (перелік вулиць)
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту
скриншот відео

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені

Завтра, 5 березня, буде частково обмежено рух транспорту у Подільському районі столиці. У цей період фахівці ремонтуватимуть аварійні ділянки дорожнього покриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Зокрема, ремонтні роботи проводитимуть на:

  • вул. Івана Виговського  – від просп. Європейського Союзу в напрямку вул. Віктора Некрасова;
  • вул. Вишгородській – від вул. Мостицької до просп. Європейського Союзу.

Під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, з 4 березня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на шляхопроводі в складі транспортної розв’язки на перетині вулиць Рональда Рейгана та Оноре де Бальзака, змінено рух громадського електротранспорту

До 20 березня частково обмежено рух вулицею Андрія Малишка у Дніпровському районі столиці. Дорожники розпочнуть ремонт дощової каналізації на вул. Андрія Малишка.

