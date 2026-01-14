Головна Київ Новини
Пункти незламності у Києві: де знайти тепло і зв'язок

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Пункти незламності у Києві: де знайти тепло і зв'язок
Наразі вже понад 9 тисяч відвідувачів скористалися мобільними пунктами незламності ДСНС
фото: ДСНС України/Facebook

Рятувальники розгорнули 47 мобільних наметів, які функціонують у режимі 24/7

У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Пункти незламності розгорнуто у чотирьох районах столиці
Пункти незламності розгорнуто у чотирьох районах столиці
фото: ДСНС України/Facebook

Де працюють мобільні пункти?

Рятувальники розгорнули 47 мобільних наметів, які функціонують у режимі 24/7. Найбільш затребуваними вони є у чотирьох районах Києва:

  • Дніпровський
  • Деснянський
  • Дарницький
  • Голосіївський

Які послуги доступні киянам?

Кияни приходять у пункти незламності підзарядити гаджети та почитати новини
Кияни приходять у пункти незламності підзарядити гаджети та почитати новини
фото: ДСНС України/Facebook

У наметах забезпечено умови для роботи та навчання навіть під час тривалих відключень світла:

  • Тепло та світло: приміщення стабільно обігріваються.
  • Зв'язок: можливість підключитися до мережі для дистанційного навчання або роботи.
  • Підзарядка: доступ до розеток для гаджетів.
  • Гарячі напої: можливість зігрітися чаєм.
13 фото
На весь екран
Від початку розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці
фото: ДСНС України/Facebook

«Тут цілодобово чергують офіцери-рятувальники, психологи ДСНС та курсанти НУЦЗУ, щоб надати допомогу кожному, хто її потребує», – зазначають у ГУ ДСНС України у м. Києві.

Як знайти найближчий пункт?

Окрім мобільних наметів ДСНС, у місті працюють і стаціонарні об'єкти. Знайти актуальну мапу пунктів незламності можна:

  • На офіційному порталі.
  • У мобільному застосунку «Дія».

Нагадаємо, через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Києві та на Київщині, в Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській областях наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

13 січня в усіх областях України застосовувалися графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. 

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у столиці тимчасово призупинено рух усього наземного електротранспорту на Правому березі. Для забезпечення перевезень влада запустила десятки дублюючих автобусних маршрутів. 

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур. Станом на зараз близько 500 багатоповерхівок перебувають без тепла. Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити подачу теплоносія до осель.

