Пункти незламності у Києві: де знайти тепло і зв'язок
У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.
Де працюють мобільні пункти?
Рятувальники розгорнули 47 мобільних наметів, які функціонують у режимі 24/7. Найбільш затребуваними вони є у чотирьох районах Києва:
- Дніпровський
- Деснянський
- Дарницький
- Голосіївський
Які послуги доступні киянам?
У наметах забезпечено умови для роботи та навчання навіть під час тривалих відключень світла:
- Тепло та світло: приміщення стабільно обігріваються.
- Зв'язок: можливість підключитися до мережі для дистанційного навчання або роботи.
- Підзарядка: доступ до розеток для гаджетів.
- Гарячі напої: можливість зігрітися чаєм.
«Тут цілодобово чергують офіцери-рятувальники, психологи ДСНС та курсанти НУЦЗУ, щоб надати допомогу кожному, хто її потребує», – зазначають у ГУ ДСНС України у м. Києві.
Як знайти найближчий пункт?
Окрім мобільних наметів ДСНС, у місті працюють і стаціонарні об'єкти. Знайти актуальну мапу пунктів незламності можна:
- На офіційному порталі.
- У мобільному застосунку «Дія».
Нагадаємо, через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Києві та на Київщині, в Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській областях наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
13 січня в усіх областях України застосовувалися графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у столиці тимчасово призупинено рух усього наземного електротранспорту на Правому березі. Для забезпечення перевезень влада запустила десятки дублюючих автобусних маршрутів.
Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур. Станом на зараз близько 500 багатоповерхівок перебувають без тепла. Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити подачу теплоносія до осель.
