Пункти незламності у Києві: де знайти тепло і зв'язок

Рятувальники розгорнули 47 мобільних наметів, які функціонують у режимі 24/7

У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Пункти незламності розгорнуто у чотирьох районах столиці фото: ДСНС України/Facebook

Де працюють мобільні пункти?

Рятувальники розгорнули 47 мобільних наметів, які функціонують у режимі 24/7. Найбільш затребуваними вони є у чотирьох районах Києва:

Дніпровський

Деснянський

Дарницький

Голосіївський

Які послуги доступні киянам?

Кияни приходять у пункти незламності підзарядити гаджети та почитати новини фото: ДСНС України/Facebook

У наметах забезпечено умови для роботи та навчання навіть під час тривалих відключень світла:

Тепло та світло: приміщення стабільно обігріваються.

Зв'язок: можливість підключитися до мережі для дистанційного навчання або роботи.

Підзарядка: доступ до розеток для гаджетів.

Гарячі напої: можливість зігрітися чаєм.

13 фото На весь екран























Від початку розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці фото: ДСНС України/Facebook

«Тут цілодобово чергують офіцери-рятувальники, психологи ДСНС та курсанти НУЦЗУ, щоб надати допомогу кожному, хто її потребує», – зазначають у ГУ ДСНС України у м. Києві.

Як знайти найближчий пункт?

Окрім мобільних наметів ДСНС, у місті працюють і стаціонарні об'єкти. Знайти актуальну мапу пунктів незламності можна:

На офіційному порталі.

У мобільному застосунку «Дія».

Нагадаємо, через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Києві та на Київщині, в Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській областях наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

13 січня в усіх областях України застосовувалися графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у столиці тимчасово призупинено рух усього наземного електротранспорту на Правому березі. Для забезпечення перевезень влада запустила десятки дублюючих автобусних маршрутів.

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур. Станом на зараз близько 500 багатоповерхівок перебувають без тепла. Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити подачу теплоносія до осель.