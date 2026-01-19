Чому в деяких будинках Києва не вдається повернути опалення: пояснення міської влади

Науменко: «В усіх будинках, де опалення наразі відсутнє або було тимчасово припинене, його буде відновлено. Технічна можливість для цього є»

Директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури Києва спростував твердження про те, що якщо систему опалення в будинку було злито, то відновити тепло нібито неможливо

У деяких столичних будинках зараз відновити опалення попри скарги мешканців неможливо. Про це повідомив директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури міста Києва Дмитро Науменко в ефірі «Київ 24», інформує «Главком» .

Науменко заявив, що в частині житлових будинків і на центральних теплових пунктах відновлення опалення неможливе без наявності електропостачання. За його словами, у тих місцях, де це дозволяють технічні умови, як тимчасову альтернативу встановлюють генератори. Паралельно міські служби спільно з ДТЕК працюють над точковим підключенням електроенергії до окремих будинків на період відновлення теплопостачання.

Директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури Києва також спростував поширені твердження про те, що якщо систему опалення в будинку було злито, то відновити тепло нібито неможливо. Він наголосив, що така ситуація є штатною та зрозумілою для енергетиків.

«Існує чіткий алгоритм дій у випадках, коли теплопостачання припиняється за наднизьких температур. Тому в усіх будинках, де опалення наразі відсутнє або було тимчасово припинене, його буде відновлено. Технічна можливість для цього є», – запевнив Науменко.

Нагадаємо, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур.

У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці.