У Дніпровському районі столиці згоріли три автівки (фото)

Пожежа сталася на вулиці Новаторів

Рятувальники ліквідували пожежу на прибудинковій території багатоповерхівки у Дніпровському районі Києва. Вогонь охопив три автомобілі, два з яких знищено повністю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Повідомлення про пожежу на вулиці Новаторів надійшло до служби порятунку учора, 3 березня, о 15:44.

Наслідки пожежі фото: ДСНС

Внаслідок пожежі дві автівки вигоріли повністю фото: ДСНС

«Горіли три автомобілі, припарковані один біля одного. Вже о 16:18 пожежу ліквідували», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок події два авто вигоріли повністю та одне зазнало пошкоджень. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, 27 лютого столичні рятувальники ліквідували загоряння у Голосіївському районі міста. Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Деревообробній надійшло до Служби порятунку о 09:12. Як з’ясувалося на місці, вогонь спалахнув на другому поверсі покинутої триповерхової будівлі. Об’єктом загоряння стало сміття, а площа пожежі склала 60 кв. м.