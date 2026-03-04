Головна Київ Новини
Вбивство під Броварами: чоловік розправився із жінкою та виніс тіло на сусідський город

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років
фото: Київська облвсна прокуратура

Між чоловіком та його співмешканкою виникла сварка, під час якої підозрюваний завдав жінці не менше пʼяти ударів ножем

У селі Пухівка Броварського району 54-річний чоловік під час сварки жорстоко вбив свою співмешканку, після чого намагався позбутися тіла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що у ніч з 25 на 26 лютого 2026 року в одному з приватних будинків у селі Пухівка між чоловіком та його 47-річною співмешканкою виникла сварка. Під час конфлікту підозрюваний, за версією слідства, завдав жінці не менше пʼяти ударів ударів ножем у шию, обличчя та плече. Від отриманих ран потерпіла померла на місці.

Аби приховати сліди злочину, зловмисник вдався до жахливих заходів: загорнув тіло загиблої у ковдру та плівку і виніс його з будинку та залишив біля сусідського городу просто неба.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України - умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюють слідчі Броварського районного управління поліції. 

Нагадаємо, в одному з приватних будинків міста Ірпінь між братом та його 47-річною сестрою під час спільного вживання алкоголю виник конфлікт. У розпалі сварки чоловік схопив кухонний ніж та завдав жінці удар у ділянку шиї. Потерпілу в тяжкому стані негайно госпіталізували до реанімаційного відділення. Попри зусилля медиків, врятувати жінку не вдалося – від отриманого поранення вона померла в лікарні.

Раніше повідомлялося, що у селі Станіславчик на Львівщині сталася трагедія: 42-річний чоловік смертельно поранив із мисливської зброї двох своїх дітей, після чого вчинив самогубство. Трагедія сталася у приватному будинку, де родина проживала разом із батьком та бабусею дітей. Саме бабуся почула постріли в сусідній кімнаті та викликала поліцію. Після цього правоохоронці виявили тіла загиблих.

