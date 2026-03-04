Вбивство під Броварами: чоловік розправився із жінкою та виніс тіло на сусідський город

Між чоловіком та його співмешканкою виникла сварка, під час якої підозрюваний завдав жінці не менше пʼяти ударів ножем

У селі Пухівка Броварського району 54-річний чоловік під час сварки жорстоко вбив свою співмешканку, після чого намагався позбутися тіла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що у ніч з 25 на 26 лютого 2026 року в одному з приватних будинків у селі Пухівка між чоловіком та його 47-річною співмешканкою виникла сварка. Під час конфлікту підозрюваний, за версією слідства, завдав жінці не менше пʼяти ударів ударів ножем у шию, обличчя та плече. Від отриманих ран потерпіла померла на місці.

Аби приховати сліди злочину, зловмисник вдався до жахливих заходів: загорнув тіло загиблої у ковдру та плівку і виніс його з будинку та залишив біля сусідського городу просто неба.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України - умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюють слідчі Броварського районного управління поліції.

