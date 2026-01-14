Головна Київ Новини
Аварійні відключення світла у столиці: Кличко сказав, до чого готуватися киянам

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Киянка з домашнім улюбленцем гріється у пункті незламності. Київ. 13 січня 2026 рік
фото: ДСНС Києва

Кличко: «Ситуація в Києві дуже складна. Подібного масштабу – вперше за чотири роки повномасштабної війни»

Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення. Про це заявив мер міста Віталій Кличко за результатами засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує «Главком».

За словами Кличка, засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з усіма департаментами, заступниками голови КМДА, службами, головами районів міста відбулася сьогодні, 14 січня.

«Ситуація в Києві дуже складна. Подібного масштабу – вперше за чотири роки повномасштабної війни», – наголосив мер столиці.

Учасники засідання обговорили найгостріші моменти та подальше реагування для стабілізації ситуації, допомоги мешканцям, а також конкретні завдання і їх виконання кожною службою, кожним департаментом.

Після атаки 9 січня без теплопостачання опинилися шість тисяч багатоповерхівок. На сьогодні комунальникам вдалося відновити послугу для більшості з них, проте близько 400 будинків все ще залишаються без тепла.

«Частині з цих будинків плануємо подати тепло сьогодні до вечора. Ситуація на правому березі вже більш стабільна, на лівому – залишається складною. Комунальники працюють цілодобово, ремонтуючи пошкоджену ворогом інфраструктуру», – зазначив Кличко.

За словами мера, ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Енергетики працюють, роблять все, що можуть, але наразі  Київ живе за екстреними графіками відключень світла. Тобто, погодинні графіки не діють.

Кличко нагадав, що за інформацією компанії ДТЕК, мешканці міста зараз близько трьох годин зі світлом і до десяти, а подекуди й більше, – без нього. Енергетики зауважують, що час може змінюватися, адже пошкоджена енергосистема працює в аварійних умовах. Впливає ще й погода та перевантаження мереж
 
«Тому, на жаль, аварійні відключення триватимуть. Про це треба говорити чесно. Щоб люди розуміли ситуацію», - додав мер столиці. 

Нагадаємо, через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Києві та на Київщині, в Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській областях наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

13 січня в усіх областях України застосовувалися графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. 

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у столиці тимчасово призупинено рух усього наземного електротранспорту на Правому березі. Для забезпечення перевезень влада запустила десятки дублюючих автобусних маршрутів. 

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур. Станом на зараз близько 500 багатоповерхівок перебувають без тепла. Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити подачу теплоносія до осель.

