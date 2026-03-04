На Київщині викрито схему постачання критичного обладнання до РФ

Підозрювані відправляли до РФ обладнання для систем автоматизації та безпеки, яке має критичне значення для функціонування промислового сектору країни-агресора

З серпня 2022 року по січень 2023 року продукцію систематично відправлялася підприємству, пов’язаному з урядовими структурами РФ

Троє службових осіб підприємства на Київщині організували схему постачання електромеханічних пристроїв для промисловості країни-агресора в обхід санкцій. Через підставні фірми на Близькому Сході та транзитом через ЄС вони переправили до Росії товарів на 9 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що службові особи організували незаконне постачання українських електромеханічних пристроїв до Російської Федерації в обхід санкційних обмежень. Йдеться про обладнання для систем автоматизації та безпеки, яке має критичне значення для функціонування промислового сектору країни-агресора.

За даними слідства, з серпня 2022 року по січень 2023 року продукцію систематично переправляли російському підприємству, пов’язаному з урядовими структурами РФ. Для маскування експорту використовували багаторівневу логістичну схему: товар оформлювали на фіктивну компанію, зареєстровану на території Близького Сходу, після чого транзитом через країни ЄС він потрапляв до Росії.

«Загальна вартість незаконно поставленої продукції становить близько 9 млн грн», – повідомила прокуратура.

У січні цього року трьом службовим особам було повідомлено про підозру. Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох службових осіб підприємства Київщини, яких обвинувачують у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

