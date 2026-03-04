На Київщині викрито схему постачання критичного обладнання до РФ

Головна Київ Новини
Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Підозрювані відправляли до РФ обладнання для систем автоматизації та безпеки, яке має критичне значення для функціонування промислового сектору країни-агресора
фото: Київська обласна прокуратура/Facebook

З серпня 2022 року по січень 2023 року продукцію систематично відправлялася підприємству, пов’язаному з урядовими структурами РФ

Троє службових осіб підприємства на Київщині організували схему постачання електромеханічних пристроїв для промисловості країни-агресора в обхід санкцій. Через підставні фірми на Близькому Сході та транзитом через ЄС вони переправили до Росії товарів на 9 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що службові особи організували незаконне постачання українських електромеханічних пристроїв до Російської Федерації в обхід санкційних обмежень. Йдеться про обладнання для систем автоматизації та безпеки, яке має критичне значення для функціонування промислового сектору країни-агресора.

За даними слідства, з серпня 2022 року по січень 2023 року продукцію систематично переправляли російському підприємству, пов’язаному з урядовими структурами РФ. Для маскування експорту використовували багаторівневу логістичну схему: товар оформлювали на фіктивну компанію, зареєстровану на території Близького Сходу, після чого транзитом через країни ЄС він потрапляв до Росії.

«Загальна вартість незаконно поставленої продукції становить близько 9 млн грн», – повідомила прокуратура.

У січні цього року трьом службовим особам було повідомлено про підозру. Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох службових осіб підприємства Київщини, яких обвинувачують у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, провідні російські економічні інституції – центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, вища школа економіки, центральний банк РФ – зафіксували, що економіка країни впритул наблизилася до стагфляції. Показово, що визнання кризових тенденцій надходить від структур, афілійованих із Кремлем. 

На Київщині викрито схему постачання критичного обладнання до РФ
