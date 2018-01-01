10 тисяч новорічних ялинок здали кияни на утилізацію
- Сьогодні, 10:54
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Комунальники підвели підсумки
Кияни здали на утилізацію більше 10 тисяч новорічних ялинок. Про це повідомляє прес-служба «Київзеленбуду».
«Київзеленбуд» вже прийняв на утилізацію понад 10 тисяч новорічних ялинок. Зважаючи на активність киян, роботу пунктів збору ялинок продовжено до 9 лютого.
Усі новорічні дерева, які принесуть жителі столиці, у спеціальному тріскоподрібнювачу будуть перероблені на щепу, яку навесні використають для збереження водного балансу в лунках хвойних і вічнозелених дерев.
Зазначається, що найбільше ялинок здали жителі Дарницького району — майже 3 тисячі ялинок.
Джерело: УНН