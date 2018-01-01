10 тисяч новорічних ялинок здали кияни на утилізацію

Комунальники підвели підсумки

Кияни здали на утилізацію більше 10 тисяч новорічних ялинок. Про це повідомляє прес-служба «Київзеленбуду». «Київзеленбуд» вже прийняв на утилізацію понад 10 тисяч новорічних ялинок. Зважаючи на активність киян, роботу пунктів збору ялинок продовжено до 9 лютого. Усі новорічні