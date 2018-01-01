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    10 тисяч новорічних ялинок здали кияни на утилізацію

    Комунальники підвели підсумки
    Кияни здали на утилізацію більше 10 тисяч новорічних ялинок. Про це повідомляє прес-служба «Київзеленбуду». «Київзеленбуд» вже прийняв на утилізацію понад 10 тисяч новорічних ялинок. Зважаючи на активність киян, роботу пунктів збору ялинок продовжено до 9 лютого. Усі новорічні
    • Сьогодні, 10:54
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    Комунальники підвели підсумки

    Кияни здали на утилізацію більше 10 тисяч новорічних ялинок. Про це повідомляє прес-служба «Київзеленбуду».

    «Київзеленбуд» вже прийняв на утилізацію понад 10 тисяч новорічних ялинок. Зважаючи на активність киян, роботу пунктів збору ялинок продовжено до 9 лютого.

    Усі новорічні дерева, які принесуть жителі столиці, у спеціальному тріскоподрібнювачу будуть перероблені на щепу, яку навесні використають для збереження водного балансу в лунках хвойних і вічнозелених дерев.

    Зазначається, що найбільше ялинок здали жителі Дарницького району — майже 3 тисячі ялинок.

    Джерело: УНН

    Київ
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