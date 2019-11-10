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    $10 тисяч за вбивство: мешканка Київщини «замовила» коханку свого чоловіка

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    Правоохоронці попередили замовне вбивство - $10 тисяч за вбивство: мешканка Київщини «замовила» коханку свого чоловіка
    Правоохоронці попередили замовне вбивство
    Фото: Нацполіція

    Замовницю вбивства затримали

    Правоохоронці затримали жінку, яка за 10 тис. доларів замовила вбивство коханки свого чоловіка.

    Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

    Встановлено, що мешканка Київської області замовила вбивство коханки свого чоловіка. Життя жінки вона оцінила у 10 тис. доларів. Тому з метою реалізації запланованого вона передала виконавцю дані жертви і кошти у сумі майже чотири тисячі доларів.

    «Правоохоронці затримали замовницю злочину в момент передачі виконавцю інших коштів в сумі понад 6 тис. доларів», - йдеться в повідомленні.

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    $10 тисяч за вбивство: мешканка Київщини «замовила» коханку свого чоловіка
    $10 тисяч за вбивство: мешканка Київщини «замовила» коханку свого чоловіка
    Фото: Нацполіція

    За даним фактом здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 14 п. 11 год 2 ст. 115 (Приготування до вчинення умисного вбивства на замовлення) Кримінального кодексу України.

     Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

    кримінал вбивство Київщина розслідування
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