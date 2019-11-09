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    Новини

    Масштабна ДТП під Києвом: водій BMW розбив чотири автівки

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    Трьох людей госпіталізували з травмами різної тяжкості

    У суботу, 9 листопада, в Обухівському районі Києва сталася аварія за участю п'яти автомобілів. У Козині водій BMW на високій швидкості вилетів на зустрічну і протаранив чотири автомобіля. Одну з машин занесло в кювет, де вона перекинулася і загорілася.

    Про це повідомляє Інформатор.

    ДТП сталася близько 12:30. На відеозаписі видно, як водій BMW на високій швидкості пролітає на «червоний», за перехрестям на Козин його автомобіль винесло на зустрічну смугу.

    Там машина зачепила ще три автомобіля і надалі врізалася в лоб Hyundai, який в результаті удару занесло в кювет. Там «кореєць» перекинувся і загорівся.

    Трьох людей госпіталізували з травмами різної тяжкості.

    Деталі того, що сталося встановлює слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, у Києві під Святошинським мостом сталася ДТП з легковим авто і двома маршрутками.

    Як повідомлялося, у Києві на Борщагівці п’яний водій протаранив дев’ять автомобілів та намагався втекти.

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