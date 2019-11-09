Масштабна ДТП під Києвом: водій BMW розбив чотири автівки



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Трьох людей госпіталізували з травмами різної тяжкості

У суботу, 9 листопада, в Обухівському районі Києва сталася аварія за участю п'яти автомобілів. У Козині водій BMW на високій швидкості вилетів на зустрічну і протаранив чотири автомобіля. Одну з машин занесло в кювет, де вона перекинулася і загорілася.

Про це повідомляє Інформатор.

ДТП сталася близько 12:30. На відеозаписі видно, як водій BMW на високій швидкості пролітає на «червоний», за перехрестям на Козин його автомобіль винесло на зустрічну смугу.

Там машина зачепила ще три автомобіля і надалі врізалася в лоб Hyundai, який в результаті удару занесло в кювет. Там «кореєць» перекинувся і загорівся.

Трьох людей госпіталізували з травмами різної тяжкості.

Деталі того, що сталося встановлює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у Києві під Святошинським мостом сталася ДТП з легковим авто і двома маршрутками.

Як повідомлялося, у Києві на Борщагівці п’яний водій протаранив дев’ять автомобілів та намагався втекти.