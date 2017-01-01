150 «урн» для небезпечних відходів встановлять у всіх районах Києва

Термометри, батарейки та лампочки тепер можна буде викидати у призначені для цього місця

В усіх районах Києва встановлять 150 контейнерів для небезпечних відходів. Про це в коментарі Delo.UA повідомив представник КП «Київкомунсервіс» Ігор Мороз. «Контейнери вже закуплені. Також ми купили автомобіль, який буде вивозити небезпечний сміття — батарейки, лампочки, ртутні термометри. До того ж з районними



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Термометри, батарейки та лампочки тепер можна буде викидати у призначені для цього місця

В усіх районах Києва встановлять 150 контейнерів для небезпечних відходів. Про це в коментарі Delo.UA повідомив представник КП «Київкомунсервіс» Ігор Мороз.

«Контейнери вже закуплені. Також ми купили автомобіль, який буде вивозити небезпечний сміття — батарейки, лампочки, ртутні термометри. До того ж з районними адміністраціями погодженого місця, де вони будуть перебувати», — повідомив він.

Відповідаючи на питання, коли ж вони з'являться на вулицях міста, чиновник сказав, що це стане можливим вже на початку 2018 року.

«Люди вже готові до цього. Вони самі до мене зверталися з цим проханням. У багатьох будинках вже встановлені спеціальні коробки для збору такого сміття. Вже через два-три місяці контейнери з'являться у всіх районах міста», — сказав Ігор Мороз.