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8 травня у Києві діють тимчасові обмеження дорожнього руху

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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8 травня у Києві діють тимчасові обмеження дорожнього руху
Зміни відбулися у зв’язку з проведенням заходів до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років
фото: glavcom.ua

Автобуси №№ 24, 25 і тролейбус № 38 курсуватимуть у звичайному режимі, утім без висадки та посадки пасажирів на окремих зупинках

У зв’язку з проведенням заходів до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, 8 травня з 7:00 і до закінчення заходів тимчасово змінено роботу громадського транспорт на вул. Лаврській. Про це повідомляэ «Главком» з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Зокрема, автобуси №№ 24, 25 і тролейбус № 38 курсуватимуть у звичайному режимі, утім без висадки та посадки пасажирів на зупинках на вул. Лаврській – на ділянці від Алеї Героїв Крут до Лаврського провулку.

Маршрутки №№ 470 та 520 також проїжджатимуть цю ділянку без висадки та посадки пасажирів.

У Департаменті просять врахувати цю інформацію під час планування маршрутів. 

Як повідомили в Управлінні державної охорони України, 8 травня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. 

«Військовослужбовці Управління державної охорони України спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах, не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх – відповідно до пункту 3 статті 18 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і Указу Президента України від 3 жовтня 2006 року №815/2006 «Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду особи, щодо якої здійснюється державна охорона», – нагадали в управлінні державної охорони України. 

Нагадаємо,  з 6 травня 2025 року поїзди міської електрички на станції «Святошин» завжди прибуватимуть на першу або другу колії «острівної» платформи. Станція «Святошин» є однією з найпопулярніших станцій Київської кільцевої електрички, якою щодня користуються близько 10 тисяч пасажирів. Для зручності пасажирів залізничники змінили низку маршрутів та розклад деяких поїздів.

Теги: транспорт громадський транспорт Київ

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